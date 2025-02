Beleggingstip van de week: Lumina Gold

Het Cangrejos-goud- en koperproject van Lumina Gold kan ervoor zorgen dat de aandelenkoers van het goudexploratiebedrijf de komende twaalf à achttien maanden verdubbelt.

Het goudexploratiebedrijf Lumina Gold ontwikkelt in alle luwte de Cangrejos-goud- en kopersite in Ecuador tot een vergund project dat klaar is voor een definitieve investeringsbeslissing. In 2023 stelde een voorlopige haalbaarheidsstudie een gemiddelde jaarproductie voorop van 377.000 troyounce goud en 41 miljoen pond koper gedurende 26 jaar, of een indrukwekkende 469.000 troyounce goudequivalent per jaar. De productiekosten bedragen een lage 671 dollar per troyounce. De bouw van de mijn zal tweeënhalf jaar in beslag nemen en 1 miljard dollar kosten. De waarde van de kasstromen voor belastingen bedraagt 2,24 miljard dollar op basis van een veronderstelde 1.650 dollar per troyounce goud en 3,75 dollar per pond koper. Bij 1.980 dollar per troyounce goud en 4,5 dollar per pond koper loopt dat al op tot 3,54 miljard dollar en tegen de huidige metalenprijzen komen we zelfs in de buurt van 5 miljard dollar. Daar staat tegen 0,66 Canadese dollar per aandeel en een beurswaarde van 275 miljoen Canadese dollar tegenover, omgerekend 192 miljoen dollar.

Vooreerst wordt de laatste hand gelegd aan een definitieve haalbaarheidsstudie, die in het tweede kwartaal wordt gepubliceerd. Daarnaast werd in november een aantrekkelijk raamkader aangekondigd voor een sluitende investering om de mijn uit te baten. Nog in november werd de mijnconcessie verlengd tot 2049, in december gevolgd door een verlenging van de beschermingsperiode van de investeringen tijdens de exploratiefase van het project. In januari kondigde Lumina Gold een overeenkomst aan met de Ecuadoriaanse elektriciteitsmaatschappij, die een aparte elektriciteitsaanvoer voor Cangrejos verzekert. Belangrijk is dat de financiering de voorbije achttien maanden gebeurde dankzij de goudstreamingovereenkomst met Wheaton Precious Metals, die in mei 2023 werd aangekondigd. De streaminggigant investeert 300 miljoen dollar, waarvan 48 miljoen tot en met het vergunningsproces en de rest tijdens de bouw van de mijn. De streamingovereenkomst betreft een al bij al beperkte 6,6 procent van de verwachte goudproductie en is een sterke validatie van de slaagkansen om Cangrejos in productie te krijgen. Parallel lopen de laatste voorbereidingen voor het indienen van de milieuvergunningsaanvraag tegen de zomer. De finale vergunning voor de bouw en de uitbating wordt begin 2026 verwacht.

In een interview herhaalde hoofdaandeelhouder Ross Beaty (belang van 27,8%) de intentie het project te verkopen. Dat zegt hij al vijf jaar, maar deze keer gaf hij te kennen dat er al drie keer bijna een deal is geweest. De eerste keer was in 2020 en de voorlopig recentste keer vorig jaar. De drie deals sprongen om uiteenlopende redenen af. Beaty zei in 2020 al een beurswaarde van 200 miljoen dollar veel te laag te vinden. Dat geldt meer dan ooit, gezien de veel hogere goudprijs en het fors verlaagde risicoprofiel van het project. Beaty herhaalde dat het project ook kan passen in de portefeuille van Equinox Gold. Ondanks het belangenconflict – Beaty houdt nog 6 procent van Equinox Gold aan – kan de oplossing ook uit die richting komen.

Conclusie

De uitspraken van Beaty bezorgden het aandeel van Lumina Gold een tussenspurt. We verwachten dat de publicatie van de definitieve haalbaarheidsstudie in het tweede kwartaal het startschot zal geven voor de finale poging om het project te verkopen. Zelfs zonder overnamestrijd is een verdubbeling van de koers de komende twaalf tot achttien maanden niet onrealistisch. Voor de risicobewuste investeerder.





koopwaardighoog1C0,66 Canadese dollarLUM CNCA55026L3056Toronto275,1 miljoen Canadese dollar+24%+40%