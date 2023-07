Tip van de week: ITT Inc.

ITT heeft een ijzersterke dividendhistorie, met decennia op rij aan verhogingen. Het dividend wordt al elf jaar op rij verhoogd en vooral de jongste jaren zit het tempo er goed in.

ITT is actief op verschillende gebieden, waaronder defensie, industriële processen en infrastructuur met geavanceerde technische oplossingen, producten en diensten. Specifieke producten van ITT, dat tientallen merknamen voert, zijn onder meer nachtzichtapparatuur, communicatiesystemen, radar- en elektronische oorlogsvoeringssystemen, navigatiesystemen voor luchtvaart, vliegtuiginterieur, brandstofbeheersystemen, pompen voor de chemische en olie- en gasindustrie, voor waterbehandeling en voor de opwekking van energie. Maar ITT staat vooral bekend om technologieën en producten voor de transportsector: remsystemen, schokdempers, afdichtingen en componenten voor treinen, auto’s, motorfietsen, vrachtwagens en andere grotere commerciële voertuigen, inclusief elektrische auto’s.

De rem- en schokdemperactiviteiten vallen onder de qua omzet (46% van het totaal) grootste divisie Motion Technologies (MT). Andere divisies zijn Industrial Process (32% van de omzet in 2022) en Connect & Control Technologies (22%). De omzet van ITT kwam in 2022 ruim 8 procent hoger uit op een record van 2,99 miljard dollar.

Opkomende markten zijn goed voor liefst 36 procent van de totale omzet. Vorig jaar kwam liefst 67 procent van de omzet van ITT van buiten de Verenigde Staten. Het bedrijf is wereldwijd actief met 49 productiefaciliteiten in 125 landen. Een derde van de omzet komt uit Europa, waar ITT vooral actief is in Duitsland.

ITT zal bij veel beleggers geen bekende naam zijn, ook al heeft het bedrijf een roemruchte historie. Vele tientallen afsplitsingen van bekende bedrijven en activiteiten volgden sinds de oprichting als International Telephone & Telegraph in 1920. Als laatste wapenfeiten werden in 2011 het defensiebedrijf Exelis (nu onderdeel van L3Harris) en het watertechnologiebedrijf Xylem afgesplitst, waarna het toenmalige ITT Corporation zijn naam wijzigde in ITT Inc.

ITT heeft een ijzersterke dividendhistorie, met decennia op rij aan verhogingen. Het dividend wordt al elf jaar op rij verhoogd en vooral de jongste jaren zit het tempo er goed in. De afgelopen vijf jaar ging het dividend elk jaar gemiddeld met liefst 16,7 procent omhoog. In 2022 gaf ITT ook vol gas met de inkoop van eigen aandelen. Uniek aan ITT is de schuldvrije balans, die in combinatie met de sterke kasstroom de komende jaren garant zal staan voor aanvullende dividendverhogingen, de inkoop van eigen aandelen en strategische overnames.

ITT staat vier jaar onder leiding van CEO Luca Savi en hanteert ambitieuze groeidoelstellingen met een jaarlijkse omzetgroei van 5 tot 7 procent en een winstgroei van 10 procent op jaarbasis. Dat laatste zien we ook terug in het dividend van ITT, dat in februari voor het laatst werd verhoogd met 9,8 procent naar 0,29 dollar per kwartaal. Het dividendrendement oogt laag (1,2%), maar ITT betaalt slechts een relatief klein deel van de winst uit. Zo werd in 2022 voor 250 miljoen dollar aan eigen aandelen ingekocht en ging 140 miljoen dollar in cash naar de overname van Habonim. Het jaarlijkse dividend is ‘slechts’ 96 miljoen dollar als we de verhoging van februari meenemen in onze berekening. Mee door de schuldvrije balans kon ITT tegen aantrekkelijke koersen flink eigen aandelen inkopen, toen de beurskoers vorig jaar onder druk stond.

Conclusie

Met een verwachte vrije kasstroom van tussen 400 en 500 miljoen dollar de komende jaren is dividendgroei bijna gegarandeerd. ITT is met een geschatte koers-winstverhouding van minder dan 18 zeker niet hoog gewaardeerd. Daarmee past ITT perfect in een dividendportefeuille.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 92,73 dollar

Ticker: ITT US

ISIN-code: US45073V1089

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 7,64 miljard dollar

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 18

Koersverschil 12 maanden: +39%

Koersverschil sinds jaarbegin: +14%

Dividendrendement: 1,2%