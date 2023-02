Tip van de week: CME Group

CME Group is gewaardeerd alsof het opnieuw een rustig beursjaar zal worden.

CME Group is de grootste derivatenbeurs op de wereld en biedt beleggers opties en futures aan in valuta’s, energie, rente, metalen en cryptomunten. Die markten zullen sterk bewegen als de inflatie aantrekt. Dan zullen beleggers hun posities willen ‘hedgen’. Bovendien trekken markten die meer bewegen altijd speculanten aan. In 2022 waren er elke beursdag gemiddeld 23,3 miljoen transacties. Extra transacties kunnen de nettowinst flink stuwen. Extra uitgaven aan marketing zijn niet nodig om de transacties te laten stijgen. Het grote marketinggeld wordt uitgegeven door brokers als Interactive Brokers en FlatexDegiro. Zij proberen nieuwe beleggers te werven. CME Group pakt van alle oude en nieuwe beleggers een klein beetje als een positie wordt geopend en een klein beetje als een positie wordt gesloten.

Het aantrekkelijke van een belegging in CME Group is de waardering. Het record werd op 21 maart 2022 neergezet. De koers was toen 250,70 dollar en de vrije kasstroom maakte op dat moment 2,5 procent uit van de totale beurswaarde. Inmiddels is de koers gedaald naar 185 dollar. De verhouding tussen de vrije kasstroom en de totale beurswaarde is nu 4,3 procent. Met andere woorden: de belegger krijgt nu 75 procent meer vrije kasstroom per aandeel. Het grootste gevaar van het aandeel is dat de vrije kasstroom in 2023 lager zal zijn in 2022. Dat zou kunnen gebeuren als het een rustig beursjaar wordt, maar daar geloven we niet echt in.

Om volatiliteit te krijgen, zou het goed zijn dat er weer meer inflatie komt. Maar dan mag er natuurlijk geen zware recessie komen in de Verenigde Staten. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Mocht dat wel gebeuren, dan zullen beleggers gaan handelen en daar profiteert CME Group ook weer van. Daarnaast moet 2023 het jaar worden waarin de centrale banken van het Verenigd Koninkrijk, de eurozone, Japan en de Verenigde Staten grote aanpassingen in hun beleid gaan doen, of ze nu vechten tegen inflatie of deflatie bestrijden. En dan kunnen ook de geopolitieke spanningen omtrent Rusland en China nog voor positieve of negatieve verrassingen zorgen.

In 2022 verdiende CME 7,38 dollar per aandeel. Zelfs als er een keer een minder jaar voorbij komt, zal het dividend nog omhoog gaan, omdat de huidige pay-outratio 59,6 procent bedraagt (4,40/7,38). De huidige koers geeft een dividendrendement van 2,4 procent. Aan het einde van het jaar keert CME ook een speciaal dividend uit, afhankelijk van hoeveel cash het bedrijf overhoudt. De uitkering was in 2022 4,50 dollar, in 2021 was dat 3,25 en in 2020 was dat 2,50 dollar. Mocht er in 2023 weer een speciaal dividend aankomen dat net zo groot is als in 2022, dan is het dividendrendement bijna 5 procent (8,90/182,92).

Conclusie

Als het weer een volatiel beursjaar wordt, dan kunnen we daarvan profiteren met CME Group. Het aandeel is gewaardeerd alsof 2023 een rustig beursjaar zal worden. Mocht het toch een rustig jaar worden, dan krijgt de belegger alsnog een fantastisch bedrijf dat hij voor de lange termijn kan aanhouden. De totale beurswaarde is 66,5 miljard dollar. De verhouding tussen de vrije kasstroom en de totale beurswaarde van 3,5 procent, maakt het aandeel een stuk goedkoper dan in 2019 (2,7%) of in 2021 (2,5%). CME Group heeft twaalf jaar achter elkaar het dividend verhoogd en de activiteiten groeien zo stabiel dat het ons zou verbazen als het bedrijf over nog eens twaalf jaar geen Dividend Aristocrat is. In 2023 betalen ze 4,40 dollar per aandeel. Dat is 10 procent hoger dan in 2022.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 185,2 dollar

Ticker: CME US

ISIN-code: US12572Q1058

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 66,5 miljard dollar

K/w 2022: 5

Verwachte k/w 2023: 7,5

Koersverschil 12 maanden: -19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +10%

Dividendrendement: 2,4%