Tip van de week: Cencora

De verwachting is dat de omzet en de winst van Cencora de aankomende jaren structureel verder blijven groeien. In andere sectoren wordt aanzienlijk meer betaald voor bedrijven met een vergelijkbare groei en de stabiliteit.

Cencora, het vroegere AmerisourceBergen, is een Amerikaanse distributeur van farmaceutische producten en een verstrekker van diensten aan zorgverleners en farmaceutische fabrikanten. Cencora is de jongste jaren gestaag gegroeid door autonome groei en overnames. Het is uitgegroeid tot een van de grootste farmaceutische groothandelsbedrijven ter wereld met een omzet van meer dan 290 miljard dollar. Cencora is in meer dan vijftig landen actief, al komt 90 procent van de omzet uit de Verenigde Staten. In 2021 heeft Cencora Alliance Healthcare overgenomen om zijn aanwezigheid in Europa te versterken. Door die overname bedient Cencora, samen met Celesio en Phoenix, 80 procent van de markt in Europa.

In de Verenigde Staten hebben drie grote spelers samen meer dan 90 procent marktaandeel: naast Cencora zijn dat Cardinal Health en McKesson, die een vergelijkbare omvang hebben. Zijn sterke concurrentiepositie dankt Cencora aan zijn sterke positie op de Amerikaanse farmaceutische distributiemarkt, zijn schaalvoordelen en zijn aanbod van gespecialiseerde geneesmiddelen en diensten.

Het marktaandeel van Cencora is de afgelopen jaren licht gegroeid, ondanks de sterke concurrentie. Morningstar beoordeelt de concurrentiepositie van het bedrijf als een narrow moat, wat betekent dat het concurrentievoordelen heeft die naar verwachting nog ten minste vijf jaar standhouden. Cencora zet in op technologie om zijn concurrentiepositie nog te verstevigen. Gerichte investeringen in data-analyse, businessintelligence, geavanceerde automatisering in de magazijnen en distributiecentra hebben bijgedragen aan de sterke groei. De bedrijfsomzet is de afgelopen tien jaar ruim verdubbeld. Elk jaar groeide de omzet tussen 4 en 13 procent. Ook de aankomende jaren wordt autonome groei verwacht.

Cencora is gewend om te werken met een kleine winstmarge. Door de investeringen in de omzetgroei is de winstmarge de afgelopen jaren niet verbeterd. Analisten verwachten dat de omzetgroei de aankomende jaren licht terugloopt naar 5 à 7 procent. Toch kan de winst, dankzij een verbeterende marge, in die periode met ruim 10 procent stijgen. Analisten verwachten dat het dividend ook met zo’n 5 procent per jaar oploopt.

De beurskoers van Cencora is de afgelopen jaar sneller gestegen dan de winst. Daardoor is de waardering toegenomen. Cencora was enkele jaren geleden vrij goedkoop in verhouding tot zijn sterke marktpositie en stabiele groei. Tegen het bedrijf waren diverse claims ingediend. De grootste zaak betrof de distributie van verslavende medicijnen: die zaak werd geschikt voor 19 miljard dollar, waarvan Cencora 6,1 miljard dollar voor zijn rekening nam. Na de schikking was een belangrijk risico afgedicht. De naamswijziging markeert de overgang naar een nieuwe periode: Cencora wil nu verantwoord ondernemen en op basis van innovatie zijn concurrentiepositie blijven verstevigen. Door het lagere risico is de waardering stapsgewijs verbeterd. In 2022 noteerde het aandeel rond 13 keer de winst. Inmiddels is dat 17 keer de winst. Dat is nog altijd niet extreem duur.

In andere sectoren wordt aanzienlijk meer betaald voor bedrijven met een vergelijkbare groei en de stabiliteit. Beleggers hebben reserves tegenover aandelen in de gezondheidssector, omdat overheden steeds vaker worstelen met de betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Conclusie

De verwachting is dat de omzet en de winst van Cencora de aankomende jaren structureel verder blijven groeien. In het verleden bleef de koers achter op de winst door de dreiging van een miljardenclaim. Na een megaschikking is de waardering stapsgewijs verbeterd, maar er zit nog meer rek in de waardering.

