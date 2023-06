Tip van de week: Applied Materials

Applied Materials is niet het bedrijf met een uitblinkende technologie, zoals ASML, maar het aandeel is redelijker gewaardeerd.

Applied Materials (AM) is een Amerikaanse maker van machines voor de productie van chips en levert ook diensten. Het bedrijf is een concurrent van bijvoorbeeld ASMI, maar heeft een veel breder productaanbod. Chipfabrikanten zoals TSMC, Samsung en Intel zijn klant bij AM. Die drie waren in 2022 goed voor 42 procent van de omzet. Meer dan 80 procent van de omzet wordt in Azië behaald.

De chipmarkt is de afgelopen decennia sterk gegroeid en de omzet van AM daarmee ook. Maar de ontwikkeling gingen met horten en stoten. Door de toenemende complexiteit van chips is de technologie waarmee ze gemaakt worden de jongste jaren steeds belangrijker geworden. Dat betekent dat er relatief meer geld naar de fabrieksuitrusting gaat. Die ontwikkeling zal waarschijnlijk nog een aantal jaren voortduren, omdat de meest geavanceerde chips nog ingewikkelder te maken zijn.

Applied Materials concurreert met ASML om de toppositie wat betreft omzet in de sector. Maar de voorbije jaren is ASML zo hard gegroeid dat het er alle schijn van heeft dat het de eerste plaats definitief heeft overgenomen. Maar het zou veel te ver gaan om Applied Materials daarom af te schrijven. De afgelopen jaren is de omzet gemiddeld met bijna 12 procent per jaar gegroeid. Het uitgebreide productaanbod kan ook een voordeel zijn voor klanten.

Behalve de concurrentie, is de aanwezigheid in China een zorg. In boekjaar 2022 was China de grootste afnemer van de producten van AM. Dat is een risico vanwege de strijd tussen de Verenigde Staten en China om de chipmarkt. Maatregelen van die landen beperken de exportmogelijkheden voor bedrijven. Dat is al te zien in de omzetontwikkeling: hoewel China nog steeds de grootste klant is, daalt het percentage Chinese omzet terwijl de Amerikaanse en de Europese omzetpercentages stijgen. Die twee markten zetten de komende jaren sterk in op de lokale chipindustrie. Een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China zou geen goed nieuws zijn voor AM. Maar de investeringen die in Europa en de VS gedaan worden als gevolg van die geopolitieke ontwikkelingen zijn juist een bron van omzet, waardoor het effect per saldo op een wat langere termijn kan meevallen.

Afgelopen jaar is de groei in de sector stilgevallen. Bij de geheugenchips is de afname groot. Bij logic (denk aan chips voor computers en datacenters) gaat het niet echt goed, maar ook niet echt slecht, terwijl ICAPS het juist goed doet. ICAPS staat voor Internet of things, Communication, Auto, Power & Sensor.

Voor de wat langere termijn ziet het er goed uit voor de chipsector en de machineleveranciers. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar chips bijna wel moet groeien. De elektrische transitie, zelfrijdende auto’s, artificiële intelligentie; voor dat alles zijn chips nodig. Ook de investeringen in nieuwe lokale chipfabrieken zijn nog niet klaar.

Conclusie

Applied Materials is niet het bedrijf met een uitblinkende technologie, zoals ASML, maar het aandeel is redelijker gewaardeerd. De koers-winstverhouding op basis van de winstverwachting voor dit jaar is 18,5. Voor ASML is dat bijna het dubbele (ongeveer 35). Analisten verwachten dat volgend jaar weer moeizaam wordt, maar dat Applied Materials de groei daarna doorzet. De gemiddelde winstgroei van AM bedraagt de afgelopen vijf jaar 18 procent per jaar. Als het de komende jaren in de buurt kan komen, is een stijging richting de hoogste koers een kwestie van tijd. De risico’s zijn problemen rond China, de technische concurrentiepositie en de wereldeconomie.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 133,73 dollar

Ticker: AMAT US

ISIN-code: US0382221051

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 112,29 miljard dollar

K/w 2022: 17,5

Verwachte k/w 2023: 18,5

Koersverschil 12 maanden: +17%

Koersverschil sinds jaarbegin: +37%

Dividendrendement: 1,0%