Südzucker biedt een zoete instapkans

De grootste suikerproducent van Europa kent over de jaren heen periodes van eb en vloed, gedreven door de suikerprijs. De diversificatie ten spijt, blijft de volatiliteit in de resultaten groot. Het einde van het boekjaar 2024-2025 (afsluitdatum 28/2/2025) nadert, maar het lichtpunt bij de update na negen maanden is dat Südzucker de prognoses voor het volledige boekjaar niet verder moest verlagen. Bij de presentatie van de halfjaarcijfers stuurde de Europese suikergigant nog een stevige winstwaarschuwing de wereld in. Dat was midden september. Concreet betekent het dat de groep uitgaat van een omzet van 9,5 tot 9,9 miljard euro en een bedrijfswinst (ebit) van 175 à 275 miljoen euro.

In het derde kwartaal kwam de groepsomzet uit op 2,37 miljard euro. Dat is 12,1 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande boekjaar. Enkel het fruitsegment (met onder meer fruitsapconcentraten) tekende voor een omzetsurplus. Na negen maanden is er een 4 procent lagere omzet (7,47 miljard euro).

Pijnlijker is dat de groepsebit in het derde kwartaal in het rood ging: van 268 miljoen naar -33 miljoen euro. Na negen maanden is er nu een achteruitgang van bijna 73 procent, van 860 naar 236 miljoen euro. In het suikersegment zit de ebit na negen maanden 23 miljoen euro onder nul, versus 525 miljoen euro in de plus in dezelfde drie kwartalen in het vorige boekjaar. De hoofdoorzaak is de scherpe daling van de suikerprijs sinds de zomer, van 23 naar 18,5 dollarcent per pound.

Ook de ethanoldochter CropEnergies kent een zwak boekjaar en is amper nog winstgevend.

Conclusie

De suikerprijs is na een scherpe val stilaan klaar om uit te bodemen. Hetzelfde gebeurt wel vaker met het Südzucker-aandeel, als de koers in de buurt van 10 euro komt. Wie kijkt naar de koersevolutie van de afgelopen vijf tot tien jaar, ziet dat het aandeel nu weer tegen bodemniveaus noteert. Tegen 0,2 keer de omzet 2024-2025 en 0,8 keer de boekwaarde en een verwacht dividendrendement van circa 6 procent vinden we het aandeel een koopje in het perspectief van 18 tot 36 maanden.

Advies : koopwaardig

: koopwaardig Risico : gemiddeld

: gemiddeld Rating: 1B