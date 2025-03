Sterke jaarcijfers voor ASMI

Nederland, Almere, 27 januari 2012,

ASM International (ASMI) is een beursgenoteerde onderneming. ASM is werkzaam als leverancier van productiemachines voor de halfgeleiderindustrie. ASM International wordt soms beschouwd als de " grondlegger " in Europa van machines voor de fabricage van halfgeleiders.ASM International has grown to become a leading global supplier of semiconductor equipment, serving both the Front-end, wafer processing, and Back-end, assembly and packaging, markets. / assembly and packaging of semiconductor devices / semiconductor equipment manufacturers globally / Hoofdkantoor head office office building / asm merknaam logo merk

Foto; Peter Hilz / HH

© ANP / Peter Hilz