Sprott Physical Uranium Trust is een koopkans

Investeerders in de uraniumtrust van de grondstoffenspecialist Sprott Inc beleven beroerde tijden. Het aandeel van Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) kende van de start van de trust in juli 2021, na de overname van Uranium Participation Corp. door Sprott, tot begin februari 2024 een fantastische periode, waarin het aandeel verdrievoudigde tot een piekkoers van 33,84 Canadese dollar. Op dat moment was de uraniumspotprijs opgelopen tot een piek van 108 dollar per pound U3O8, een verdubbeling in nauwelijks zes maanden.

Sindsdien is het vet van de soep. De spotprijs viel met circa 41 procent terug tot 63,7 dollar per pound U3O8, en het aandeel met ruim 45 procent. De nutsbedrijven namen sinds de piek een afwachtende houding aan, onder meer door de onzekerheden over een verbod op de invoer van Russische uraniumproducten in de Verenigde Staten vanaf januari 2028. Meer recent bekoelde de markt door de mogelijke negatieve impact van DeepSeek op de extra vraag naar elektriciteit voor AI-toepassingen, naast een pleidooi van de Amerikaanse president Trump voor een nieuw kernontwapeningsakkoord met Rusland dat een secundair aanbod van uranium kan opleveren. Daarnaast zette de ontbinding van een Kazachs fonds dat 2,2 miljoen pound U3O8 aanhield, extra druk op de spotprijs, alsook sporadische verkopen in een illiquide spotmarkt door nieuwe producenten zonder afnamecontract.

Cruciaal is dat het gros van de uraniumverkopen gebeurt via termijncontracten. De termijnprijzen zijn vorig jaar wel blijven stijgen, van 72 dollar per pound U3O8 in januari 2024 tot 81 dollar in januari 2025. Grant Isaac, de CFO van Cameco, rekende op een recente conferentie voor dat de sector tot 2040 zo’n 3,5 miljard pound U3O8 nodig zal hebben, zelfs zonder rekening te houden met reactoren die vandaag nog niet in aanbouw zijn. Daarvan moet liefst 2,1 miljard pound nog worden gecontracteerd. Het cijfer suggereert een gemiddeld jaarlijks verbruik van circa 235 miljoen pound, tegenover het huidige aanbod (primair + secundair) van circa 180 miljoen pound. Zelfs met een uraniumprijs van 100 dollar en realistische opstartplannen van zowat alle projecten die in de pijplijn zitten, komt het aanbod het komende decennium niet in de buurt van de verwachte vraag. Vanaf 2030 zal de kloof groter worden.

Momenteel heeft SPUT 66,2 miljoen pound U3O8 en 10,7 miljoen dollar cash. Sommige marktvorsers maken zich zorgen over de toenemende kans dat SPUT fysiek uranium zal moeten verkopen om de cashnoden te beantwoorden. Dat kan het geval zijn, mocht het aandeel tot het moment dat de cash is opgebruikt (wellicht in mei of juni) niet boven de intrinsieke waarde van de trust noteren. Dat laatste is nodig om nieuwe eenheden uit te geven om vers kapitaal aan te trekken.

In een recent interview gaf de beheerder van de trust, John Ciampaglia, aan dat indien nodig een beperkte hoeveelheid van bijvoorbeeld 50.000 tot 100.000 pound U3O8 kan worden verkocht, zonder evenwel het signaal te geven grotere hoeveelheden te willen verkopen. Ciampaglia onderzoekt of het gedeelte van de voorraad (16 miljoen pound) dat zich in de Verenigde Staten bevindt een hogere verkoopprijs kan opleveren. De dreigende invoerheffingen zullen de uraniumprijs in de VS doen oplopen.

Gezien het aandeel nagenoeg systematisch onder de intrinsieke waarde noteert, is het lastig geld op te halen. De mogelijkheid dat SPUT ook onder de intrinsieke waarde geld zou ophalen, sluit Ciampaglia uit om het vertrouwen in de trust te behouden. Dat principe hanteert Sprott al jarenlang succesvol bij andere fysiekemetalenfondsen.

Conclusie

Hoelang de belegger geduld moet hebben, is onmogelijk in te schatten, maar we verwachten later dit jaar een ommekeer, bijvoorbeeld bij nieuwe investeringsplannen van de grote techbedrijven in de uraniumsector, initiatieven van de Trump-administratie of significant overnamenieuws. Momenten van algemene negativiteit over de uraniumsector zijn altijd bijkoopmomenten en niet het moment om te verkopen. We bekijken dan ook het terugkopen van eerder verkochte deelbewijzen (koopwaardig, rating 1B).

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 19,79 Canadese dollar

Ticker: U-UN CN

ISIN-code: CA85210A1049

Markt: Toronto

Beurskapitalisatie: 5,3 miljard CAD

K/w 2024: –

Verwachte k/w 2025: –

Koersverschil 12 maanden: -24%

Koersverschil sinds jaarbegin: -16%

Dividendrendement: –