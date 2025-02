Sandstorm Gold verrassend fors afgestraft

Meestal komt geen uitgesproken koersreactie op het kwartaalrapport van een edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf. Voor de portefeuillewaarde Sandstorm Gold Royalties was dat dit keer wel anders. Het aandeel zakte met een ongewoon forse 7,7 procent (tijdens de dag zelfs even met 13%). Nochtans waren de productiecijfers voor het vierde kwartaal in januari al bekendgemaakt. Die lagen met 17.721 troyounce goudequivalent in lijn met de vorige kwartalen, maar wel 24 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2023 (23.250 troyounce). Op jaarbasis was er een daling met 25 procent, tot 72.810 troyounce.

Ironisch genoeg was de voornaamste boosdoener de sterk gestegen goudprijs. In 2024 kwam 61 procent van de totale jaarproductie van goud, de resterende 39 procent van zilver (14%), koper (16%) en ijzererts en overige metalen (9%). Doordat de goudprijs veel sterker steeg dan de prijzen van de overige metalen, kwam de productie van die metalen omgerekend in goudequivalenten 8.100 troyounce goudequivalent lager uit dan verwacht.

De hogere metaalprijzen beperkten de daling van de omzet in het vierde kwartaal tot 44,5 miljoen dollar (-6%) en op jaarbasis tot 176,3 miljoen (-1,8%). De operationele kasstroom zonder de veranderingen in het werkkapitaal steeg van 36,5 miljoen dollar tot 38 miljoen, en zakte op jaarbasis van 151,1 miljoen dollar naar 139 miljoen.

Sandstorm betaalde vorig jaar 80 miljoen dollar uitstaand krediet terug, en sinds begin dit jaar al 15 miljoen. De nettoschuld bedroeg op 18 februari nog 340 miljoen dollar. Mede dankzij de verkoop van de Vatukoula-goudstreamingovereenkomst voor 14 miljoen dollar in het eerste kwartaal zal de nettoschuld tegen de zomer dalen naar 300 miljoen. Dat is comfortabel, zeker gezien de huidige waarde van 310 miljoen dollar van de investeringen in andere grondstoffenbedrijven (aandelen en uitstaande leningen). Verdere schuldafbouw zal vanaf dan worden afgewogen tegenover het agressiever inkopen van eigen aandelen (wat sowieso zal gebeuren) en het inspelen op nieuwe groei-opportuniteiten. De optie lichten op het MARA-project van Glencore kost 225 miljoen dollar, maar dat gebeurt wellicht niet voor eind 2026, nadat het project is vergund.

Sandstorm bleef nog maar voor de tweede keer in zijn vijftienjarige bestaan onder de eigen geformuleerde productieverwachtingen. De eerste keer was in het covid-jaar 2020. Topman Nolan Watson wil die fout niet opnieuw maken, en schoof daarom een heel voorzichtige verwachte productievork van 68.000 à 80.000 troyounce goudequivalent voor 2025 naar voren. Vooral die prognose beviel de markt niet.

Veel belangrijker is dat de prognose voor de productie tegen 2030 is opgetrokken naar 150.000 troyounce goudequivalent. Watson heeft meer dan ooit vertrouwen in de zes groeiprojecten die de verdubbeling van de groepsproductie tegen dan moeten realiseren: Greenstone, Platreef, Robertson, Hod Maden, Gualcamayo DCP en MARA.

Conclusie

Het aandeel van Sandstorm Gold noteert ondanks de stevige tik 12 procent hoger dan eind 2024. We verwachten dit jaar positieve berichtgeving over Hod Maden, Platreef en MARA, en koerssteun door een agressievere inkoop van eigen aandelen. Bovendien is de verkoopdruk van de voorbije maanden door hoofdaandeelhouder Orion Mine Finance (nog 6% aandeelhouder) achter de rug. Tussentijdse dalingen zijn extra bijkoopkansen.

: koopwaardiggemiddeld: 1B

Koers: 5,98 dollar

Ticker: SAND US

ISIN-code: CA80013R2063

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 1,77 miljard dollar

K/w 2024: 84

Verwachte k/w 2025: 35

Koersverschil 12 maanden: +45%

Koersverschil sinds jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 0,9%