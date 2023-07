Prosus kan onbeperkt eigen aandelen inkopen

Beleggers reageren positief op de vereenvoudiging van de aandeelhoudersstructuur bij Prosus.

De kruisparticipatie tussen Prosus en het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers valt weg. Naspers zal nog wel 43 procent aanhouden in Prosus en behoudt 72 procent van de stemrechten. Prosus blijft dus de facto onder controle van het Zuid-Afrikaanse mediaconglomeraat staan.

Operationeel deed Prosus het in het boekjaar 2022-2023 niet zo slecht met een omzetstijging van 16 procent naar 4,9 miljard dollar. Het verlies nam met 4 procent toe naar 574 miljoen dollar, maar Prosus maakt zich sterk dat de e-commerceactiviteiten tegen 2025 uit de rode cijfers zullen blijven. De vrije kasstroom is nog altijd negatief (-410 miljoen dollar).

Prosus verkoopt aandelen Tencent, waar het een participatie van 27 procent in heeft, en koopt eigen aandelen in. De bedoeling is om de korting op de intrinsieke waarde te verkleinen. Het voorbije boekjaar werd 10,5 miljard dollar gespendeerd, waarmee bijna een kwart van het aantal uitstaande aandelen werd teruggekocht. De intrinsieke waarde is in het geval van Tencent wel een relatief begrip. Over de waarde van de beursgenoteerde participaties (Tencent, Delivery Hero, Trip.com) bestaat geen discussie, maar bij de niet-genoteerde belangen gaan het om een schatting. Prosus gaat zelf uit van een intrinsieke waarde van 135 euro per aandeel, bestaande uit 87,25 euro aan genoteerde participaties. Daarvan vertegenwoordigt Tencent veruit de grootste intrinsieke waarde, tegen de huidige koers iets meer dan 80 euro per aandeel, of drie kwart van het totaal.

Conclusie

Het aandeel Prosus noteert met een korting van 36 procent. Dat blijft veel, al moeten we ook wel aangeven dat een aantal participaties niet zomaar te gelde gemaakt kan worden en er zijn de aanhoudende operationele verliezen bij heel wat belangen in e-commerce. Maar omdat Prosus door het wegvallen van de kruisparticipatie voortaan onbeperkt eigen aandelen kan blijven inkopen, blijven we positief.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1B