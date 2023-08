Pharming kent bekoorlijke verkoopstart Joenja

Pharming verwacht nog altijd een lage eencijferige omzetgroei voor Ruconest op jaarbasis. Na een onverwachte terugval van 8,8 procent naar 42,5 miljoen dollar in het eerste kwartaal door tijdelijke terugbetalingsproblemen op de Amerikaanse HAE-markt herstelde de omzet van Ruconest in het tweede kwartaal met 20 procent tot 51,1 miljoen dollar, 2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2022. Dat brengt het totaal voor de eerste jaarhelft op 93,6 miljoen dollar, een daling met 3 procent tegenover vorig jaar.

Het tweede kwartaal stond na de Amerikaanse goedkeuring op 24 maart vooral in het teken van de eerste verkoopcijfers van Joenja (leneolisib), bij patiënten van twaalf jaar en ouder met de zeldzame immuunziekte APDS. Het tweede commerciële product van Pharming boekte een bevredigende eerste omzet van 3,8 miljoen dollar. Op 30 juni werden al 43 patiënten behandeld via een terugbetaalde therapie, van wie er 24 Joenja nog niet eerder toegediend kregen. Pharming zal volop inzetten op het identificeren van bijkomende patiënten met de uiterst zeldzame ziekte, onder meer via genetische testen. De kosteninflatie, mijlpaalbetalingen (10,5 miljoen dollar) en investeringen gerelateerd aan leneolisib brachten in de eerste jaarhelft een nettoverlies van 10,9 miljoen dollar mee (1,3 miljoen dollar winst in het tweede kwartaal), tegenover 19,2 miljoen dollar nettowinst vorig jaar.





Conclusie

De kaspositie van 194,1 miljoen dollar (186,1 miljoen op 31 maart) laat gerichte bijkomende overnames toe. De verkoopstart van Joenja kan bekoren. We zien geen enkele reden om voor het aandeel Pharming te sleutelen aan het koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 1,128 euro

Ticker: PHARM NA

ISIN-code: NL0010391025

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 740 miljoen euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: +12%

Koersverschil sinds jaarbegin: +4%

Dividendrendement: –