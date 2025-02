Pan American Silver boekt fors hogere marges

De koers van Pan American Silver is de voorbije twaalf maanden verdubbeld, maar tegen 11 keer de kasstroom is het aandeel nog altijd niet echt duur.

Pan American Silver (PAAS) heeft een uniek profiel: het is tegelijk een grote zilverproducent en een middelgrote goudproducent, en het heeft daarnaast nog zink, lood en koper als bijproduct. Door de hogere prijzen van beide edelmetalen stegen de marges en de kasstromen. De output kwam eerder aan de onderkant van de eigen prognoses uit, doordat de productie in La Arena slechts tot eind november werd meegeteld, nadat de mijn werd verkocht aan het Chinese Zijin Mining. Ook de bijdrage van Dolores nam af, want die mijn heeft bijna het einde van haar levensduur bereikt.

Op groepsniveau bedroeg de zilverproductie vorig jaar 21,1 miljoen troyounce (21 à 23 miljoen verwacht). De goudoutput kwam uit op 892.500 troyounce (868.000 à 988.000 verwacht). PAAS boekte vorig jaar een aangepaste nettowinst van 286,7 miljoen dollar, of 0,79 dollar per aandeel. De productiekosten lagen voor zilver met 18,98 dollar boven de verwachte 16 à 18,5 dollar, maar de ontvangen zilverprijs steeg tot 28,06 dollar (in het vierde kwartaal zelfs tot 30,87 dollar), wat een marge van ruim 9 dollar per troyounce verkocht goud opleverde. Dat kan dit jaar nog meer zijn, want PAAS mikt op productiekosten van 16,25 à 18,25 dollar, terwijl de zilverprijs boven 30 dollar noteert.

Pan American Silver is nu schuldenvrij.

Voor goud vielen de productiekosten met 1.501 dollar netjes binnen de verwachte vork van 1.475 à 1.575 dollar. PAAS ontving vorig jaar gemiddeld 2.388 dollar per troyounce verkocht goud (2.666 dollar in het vierde kwartaal), goed voor een marge van bijna 900 dollar. Intussen is de goudprijs nog flink opgelopen. Dat zal de daling van de output compenseren. PAAS verwacht in 2025 een zilverproductie tussen 20 en 21 miljoen troyounce en een goudproductie van 735.000 à 800.000 troyounce.

De vrije kasstroom bereikte vorig jaar een nieuw record met 196,2 miljoen dollar in het vierde kwartaal en 445,1 miljoen over het hele boekjaar. De operationele kasstroom liep op naar 852 miljoen dollar. De kapitaaluitgaven zullen dit jaar met 360 à 385 miljoen dollar ongeveer op hetzelfde niveau uitkomen als in 2024 (372,4 miljoen dollar). De verkoop van La Arena zal 307 miljoen dollar opleveren. Tegelijk met de hogere kasstromen was de cashpositie eind december opgelopen tot 887 miljoen dollar, tegenover 470 miljoen dollar eind september. Daar staat een langetermijnschuld van 803 miljoen dollar tegenover, zodat PAAS netto schuldenvrij is. In combinatie met de ongebruikte kredietlijn van 750 miljoen dollar bedraagt de beschikbare liquiditeit nu 1,6 miljard dollar. Het dividend van PAAS, dat gekoppeld aan de nettocashpositie, bedraagt 0,1 dollar per kwartaal. Naarmate die cashpositie later dit jaar stijgt, kan ook het dividend stijgen. PAAS kocht vorig jaar 1,7 miljoen aandelen in tegen gemiddeld 14,16 dollar, of ongeveer een derde onder de huidige koers. In januari heeft het bijkomend 0,9 miljoen aandelen ingekocht.

Conclusie

De integratie van de activa van Yamana is grotendeels achter de rug. Dankzij de hogere kasstromen en de verkoop van La Arena is Pan American Silver schuldenvrij. De aandelenkoers is de voorbije twaalf maanden verdubbeld, maar ook de marges en de kasstromen zijn flink gestegen. Tegen 11 keer de kasstroom is PAAS nog niet echt duur. Dit jaar zal zowel de goud- als de zilverproductie iets lager uitkomen, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor hogere kasstromen, want de edelmetaalprijzen noteren substantieel hoger. Het aandeel is nog altijd koopwaardig voor de eerstvolgende jaren, maar een tussentijdse correctie is nooit uitgesloten.

