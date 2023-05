Overgangsjaar voor Apple

Apple heeft een licht lagere omzet en winst geboekt. De gemiddelde groei ligt niet de jongste jaren zo hoog, wat de huidige waardering minder gunstig maakt. De omzet daalde in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met 2,5 procent. Zonder valuta-effecten was er een groei van een paar procent. De nettowinst is met 3,4 procent gezakt, maar door de inkoop van eigen aandelen ging de winst per aandeel slechts 1 dollarcent lager, naar 1,53 dollar. De verkoop van iPhones ging erg goed, die van laptops en tablets wat minder. Het kwartaaldividend is verhoogd van 23 naar 24 dollarcent.

Voor het derde kwartaal verwacht Apple een vergelijkbare omzetontwikkeling, dus een daling van 2 tot 3 procent. Het derde kwartaal is meestal het slechtste van het jaar. We mogen dus uitgaan van een beter vierde kwartaal, maar dat zal wellicht niet voldoende zijn om de jaarprognose van 5,95 dollar winst per aandeel te halen. Die verwachting gaat naar 5,90 dollar.

Voor het volgende boekjaar, dat in oktober begint, is er meer reden tot optimisme. De jongste tijd wisselt Apple steeds één jaar met een flinke omzetgroei af met twee jaren met wat minder groei of zelfs een krimp. Mogelijk stellen klanten de overstap naar een nieuwe telefoon of laptop uit, maar na een aantal jaren zal het er vaak toch van komen. Misschien kan de verwachte introductie van de iPhone 15 later dit jaar mensen over de streep trekken. Dan zou Apple volgend jaar een hogere groei en een hogere winst per aandeel kunnen laten zien. Dat zou een winst per aandeel van 6,55 dollar voor boekjaar 2023-2024 moeten mogelijk maken. Dat betekent een koers/winst van iets meer dan 26.





Conclusie

Apple heeft een sterke marktpositie door een trouwe groep klanten. Het heeft ook een sterke balans, wat de ruimte geeft om nog eens 90 miljard dollar extra aan eigen aandelen in te kopen. Maar de groei is gemiddeld niet echt hoog meer. Het Apple-aandeel is wat te duur voor een koopadvies. Het advies blijft ‘houden’.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 173,50 dollar

Ticker: AAPL US

ISIN-code: US0378331005

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2728,9 miljard dollar

K/w 2022: 29

Verwachte k/w 2023: 29,5

Koersverschil 12 maanden: +15%

Koersverschil sinds jaarbegin: +33%

Dividendrendement: 0,5%