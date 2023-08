Optimisme in overdrive bij Meta

Het sentiment rond Meta Platforms is na een dramatisch 2022 dit jaar helemaal gekeerd. Vorig jaar stortte het aandeel helemaal in na de investeringsplannen voor de ontwikkeling van het metaverse. Beleggers konden deze niet smaken omdat het bedrijf daar op korte termijn geen opbrengsten tegenover kan stellen. Maar Zuckerberg & co draaiden bij onder druk van de markt en stelden hun plannen bij.

Plotseling was er wel ruimte voor kostenverlagingen en kwam winst weer op de eerste plaats. Rond het metaverse is het in de communicatie van Meta stil geworden, maar het bedrijf werkt met het Llama 2 AI-model verder aan het concept.

In het voorbije tweede kwartaal kwamen de winst en omzet boven de verwachtingen uit. De omzet was met 32 miljard dollar 11 procent hoger dan een jaar eerder en bijna 1 miljard dollar boven de verwachtingen. De operationele marge bleef vlak op 29 procent, maar netto klom de winst met 16 procent tot bijna 7,8 miljard dollar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers van de zogenoemde Family of Apps (Instagram, Messenger, Whatsapp en Facebook) steeg met 7 procent naar 3,07 miljard. De gemiddelde prijs per advertentie daalde met 16 procent, maar er werden er wel 34 procent meer verkocht. De gemiddelde omzet per gebruiker klom met 5 procent naar 8,32 dollar. Facebook Reality Labs, dit is de hardware, software en content gerelateerd aan virtual reality en augmented reality, boekte een operationeel verlies 3,74 miljard dollar op een omzet van 276 miljoen dollar. Zuckerberg is optimistisch voor de komende kwartalen en mikt op groei via Threads (concurrent voor Twitter), reels (concurrent voor TikTok) en verschillende AI-producten.

Conclusie

Meta publiceerde sterke cijfers en de vooruitzichten zijn goed. Sinds november is het aandeel verviervoudigd. De top van eind 2021 werd nog niet bereikt. Daarvoor moet Meta nog een kleine 20 procent stijgen. Maar we zouden er absoluut niet meer op inzetten en dus geen nieuwe aankopen meer verrichten tegen deze koersen. Voor wie de aandelen in portefeuille heeft, gaan we voor gedeeltelijk winst nemen.

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 318,6 dollar

Markt: Nasdaq

ISIN-code: US30303M1027