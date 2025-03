Occidental Petroleum is Buffetts oliefavoriet

Dat het vertrouwen in Occidental Petroleum groeit, blijkt ook uit de jongste investering van Berkshire Hathaway. Begin februari kocht de holding van Warren Buffett nog eens 750.000 aandelen van Occidental bij.

Occidental Petroleum heeft een uitstekend jaar achter de rug. Na alle kosten en uitgaven bleef 4,9 miljard dollar vrije kasstroom over, waarvan 4,5 miljard dollar is gebruikt om schulden af te lossen. Daardoor loopt het bedrijf zeven maanden voor op zijn programma om de schuld te verlichten. De jaarcijfers bevestigen dat Occidental op de juiste plekken in de olie-industrie actief is. De Verenigde Staten zijn wereldwijd de grootste olieproducent, en in de Verenigde Staten is de Permian Basin de productiefste regio. Occidental heeft daar een enorme landpositie van 2,9 miljoen acres, waarmee het een van de grootste grondeigenaren in de regio is.

De efficiëntie van zijn productie onderscheidt Occidental van zijn concurrenten. De putten genereren een hogere opbrengst dankzij geavanceerde boortechnieken, zoals extra lange horizontale boringen, verbeterde frackingmethodes en data-analyse voor realtime productieoptimalisatie. Het gevolg is dat het minder dan 40 dollar kost om in de Permian Basin een vat olie naar boven te halen, terwijl ExxonMobil op 50 dollar zit en Chevron daar nog boven. In 2024 heeft Occidental bovendien de overname van CrownRock afgerond, wat 170.000 acres extra opleverde in de Permian Basin. Die overname is een gamechanger, om meerdere redenen: de ontginningskosten zijn 7 procent lager, de olie gaat 10 procent sneller naar de markt en er is een productiezekerheid van tien à vijftien jaar. Terwijl Exxon en Chevron miljarden spenderen aan overnames, vergroot Occidental zijn capaciteit slimmer, met minder kapitaalrisico.

Conclusie

Dat het vertrouwen in Occidental groeit, blijkt ook uit de jongste investering van Berkshire Hathaway. Begin februari kocht de holding van Warren Buffett nog eens 750.000 aandelen van Occidental bij, ter waarde van bijna 36 miljoen dollar. Daarmee verhoogde Berkshire zijn belang tot 28,2 procent en gaf Buffett nog eens aan dat dit zijn favoriete olieaandeel is. Het advies blijft dan ook positief.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B



Koers: 46,53 dollar

Ticker: OXY US

ISIN-code: US67459971058

Markt: NYSE

Beurskapitalisatie: 43,66 miljard dollar

K/w 2024: 15

Verwachte k/w 2025: 14

Koersverschil 12 maanden: -23%

Koersverschil sinds jaarbegin: -6%

Dividendrendement: 1,9%