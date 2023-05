Mooie perspectieven voor Chevron

De koers-winstverhouding van Chevron, een van de favorieten van Warren Buffett, is laag, ook in historisch perspectief.

Op 6 maart dit jaar stopte de Amerikaanse overheid met het leeghalen van de strategische oliereserves. Van wat ooit een voorraad olie van 727 miljoen vaten was, waren nog maar 372 miljoen vaten over. Formeel is die reserve bedoeld om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse industrie altijd voldoende olie heeft en nooit kan stilvallen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door een natuurramp of als de Verenigde Staten in een grote oorlog terechtkomen. De prijs is daarbij officieel geen issue en de olieprijs is in vergelijking met het verleden ook nog eens laag. De prijs ging in 2008 naar 147 dollar en in 2022 naar 130 dollar. Rekening gehouden met de inflatie is de olieprijs nu twee derde goedkoper dan in 2008.

De Amerikaanse regering is op 24 maart om onbegrijpelijke redenen toch weer begonnen met het verkopen van olie uit de strategische voorraden. Er zijn inmiddels 5 miljoen vaten verkocht. Het is onverantwoordelijk om de strategische voorraden te gebruiken voor politiek gewin. De OPEC en Rusland grijpen hun kans en hebben onlangs hun productie verlaagd. De daling van de strategische voorraden en de toenemende geopolitieke spanningen leggen een bodem onder de olieprijs.

Afgelopen week kwam Chevron met zijn kwartaalcijfers. In het vorige kwartaal is 3 miljard dollar geïnvesteerd. Daarnaast heeft Chevron voor 2,9 miljard dollar dividenden uitgekeerd en voor 3,8 miljard dollar eigen aandelen ingekocht. Dat laat zien dat het management van de Amerikaanse oliereus het bedrijf blijft runnen voor de aandeelhouder.





Conclusie

Het risico dat de olieprijs zakt, is laag. Dat veel beleggers het verhaal rond olie niet begrijpen, komt tot uiting in de koers-winstverhouding van 9 van Chevron. Die koers-winstverhouding is laag, ook in historisch perspectief. Het aandeel is bovendien een van de favorieten van Warren Buffett. Voldoende argumenten om het te zien als een potentiële portefeuillekandidaat. Het koopadvies blijft gehandhaafd.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 156,22 dollar

Ticker: CVX US

ISIN-code: US1667641005

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 299,8 miljard dollar

K/w 2022: 8

Verwachte k/w 2023: 9

Koersverschil 12 maanden: -5%

Koersverschil sinds jaarbegin: -10%

Dividendrendement: 3,8%