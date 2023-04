Mooi bod op Ordina

Het aandeel van Ordina verdwijnt van de beurs. De Franse ICT-dienstenverlener Sopra Steria biedt 5,75 euro per aandeel.

Het aandeel van Ordina verdwijnt van de beurs. De Franse ICT-dienstenverlener Sopra Steria biedt 5,75 euro per aandeel, exclusief het nog uit te keren dividend van maar liefst 0,395 euro per aandeel. De totale biedprijs komt daarmee boven verwachting op 6,145 euro per aandeel. Enkele dagen voor het bod had Ordina laten weten dat het van meerdere partijen een overnamevoorstel had ontvangen, nadat de koers opliep bij hoger dan gemiddelde handelsvolumes. Het bod waardeert Ordina op 518 miljoen euro, of een premie van 36 procent boven de slotkoers van 14 maart en 43 procent over de gemiddelde koers van de voorbije drie maanden.

De vermogensbeheerder Teslin blijkt een grote rol in het proces te hebben gespeeld. Teslin had de afgelopen twee jaar al met private-equityspelers de fietsenfabrikant Accell en ICT Group van de beurs gehaald. Teslin, voor ruim 15 procent aandeelhouder in Ordina, biedt zelf niet, maar heeft bij het management van Ordina wel op de verkoop aangedrongen. Eigen overnames door Ordina zag Teslin minder zitten. Teslin en de andere grootaandeelhouder, Mont Cervin van Jan Niessen, steunen het vriendelijke bod van de Fransen, wat aantoont dat beide partijen dicht op de onderhandelingen zaten. Teslin en Niessen zijn tezamen al goed voor 26 procent van de stukken. Het management van Ordina zal zijn stukken ook aanbieden. De overname moet de groei van Sopra Steria in de Benelux versnellen. De Belgische CEO Jo Maes zal leiding gaan geven aan de Benelux-tak van de nieuwe combinatie.





Conclusie

De kans dat de overname afspringt, bestaat altijd. Een hoger bod zien we, gezien de omstandigheden, als weinig waarschijnlijk. Beleggers die andere kansen zien, kunnen hun winst nemen. Het verschil tussen de huidige koers en het bod bedraagt nog slechts een kleine 4 procent. Het advies is dus te zijner tijd ingaan op het bod.

Advies: ingaan op het bod

Risico: laag

Rating: 3A

Koers: 5,96 euro

Ticker: ORDINA

ISIN-code: NL0000440584

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 536,5 miljoen euro

K/w 2022: 22,5

Verwachte k/w 2023: 19

Koersverschil 12 maanden: +33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +54%

Dividendrendement: 4,4%