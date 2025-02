Misser in de cloud voor Alphabet

Alphabet is het goedkoopste aandeel van de Magnificent Seven, al is dat heel relatief.

Het aandeel Alphabet kreeg een tik van 7 procent na de kwartaalcijfers, waar een kleine misser in de cloudafdeling en de hogere kapitaaluitgaven de enige minpunten waren. In het laatste kwartaal van 2024 klom de groepsomzet met 12 procent op jaarbasis naar 96,5 miljard dollar of ongeveer 170 miljoen dollar onder de consensusprognose. Daarop werd een operationele winst van 31 miljard dollar gerealiseerd (+32%), waardoor de marge klom naar 32 procent tegenover 27 procent een jaar eerder. Dat was ook het margecijfer voor heel 2024. De nettowinst lag met 26,5 miljard dollar 28 procent hoger. Per aandeel vertaalde zich dat naar 2,15 dollar.

Over het volledige boekjaar 2024 kwam de omzet uit op 350 miljard dollar of 14 procent meer dan een jaar eerder. Alphabet rondde de kaap van 100 miljard dollar nettowinst of 8,04 dollar per aandeel, een klim met 39 procent op jaarbasis.

De omzet van de zoekafdeling Google Search groeide met 12,5 procent naar 54 miljard dollar en ondervindt voorlopig weinig hinder van de AI-taalmodellen. Alphabet heeft intussen de nieuwe versie van zijn AI-taalmodel Gemini (2.0) klaar. De omzet uit YouTube groeide met bijna 14 procent naar 10,5 miljard dollar. De advertentie-inkomsten groeiden met 10,6 procent nar 72,5 miljard dollar, boven de verwachte 71,7 miljard dollar. De omzet van de afdeling Google Cloud groeide met 30 procent naar 12 miljard dollar, licht onder de verwachtingen. Net als Microsoft verwijst Alphabet naar het gebrek aan beschikbare datacentercapaciteit om meer groei te kunnen genereren. De operationele winst van de cloudafdeling groeide wel met 142 procent op jaarbasis naar 2,1 miljard dollar. De afdeling Other Bets, met onder meer de zelfrijdende taxidienst Waymo in portefeuille, zag de omzet met 39 procent afnemen naar 400 miljoen dollar. De afdeling liet wel een operationeel verlies van 1,17 miljard dollar optekenen.

De kapitaaluitgaven lagen in het vierde kwartaal met 14,3 miljard dollar ruim een miljard dollar boven de verwachtingen. Over heel 2024 komt het cijfer uit op 57,7 miljard dollar. Alphabet lijkt op korte termijn niet van plan zijn uitgavendrift te temperen. Voor 2025 wordt een cijfer van 75 miljard dollar vooropgesteld. Daarvan zou in het eerste kwartaal 16 tot 18 miljard dollar worden uitgegeven. Het geld is vooral bestemd voor de bouw van datacenters en servers.

Dat belette Alphabet niet om in het vierde kwartaal een vrije kasstroom van 24,8 miljard dollar te genereren. Dat brengt het bedrag voor 2024 op 72,8 miljard dollar. Het bedrijf had eind 2024 voor 96 miljard dollar aan cash en verhandelbare effecten op de balans staan.

Een punt van aandacht is de steeds strengere regelgeving waar grote technologiebedrijven mee te maken hebben. De almacht van Alphabet in bepaalde marktsegmenten is al langer een doorn in het oog van mededingingsautoriteiten wereldwijd. Sommige instanties dringen aan op een opsplitsing van het bedrijf, maar dat is nog niet voor direct. Eerder deze maand startte ook China een antitrustonderzoek naar Alphabet.

Conclusie

Alphabet koppelde omzetgroei aan hogere marges en weet ondanks de oplopende kapitaaluitgaven nog hoge kasstromen te genereren. Het is nog onduidelijk of en over welke termijn de AI-investeringen zich zullen terugverdienen. Alphabet is het goedkoopste aandeel van de Magnificent Seven, al is dat heel relatief. Tegen 16 keer de ebitda en 22 keer de verwachte winst is Alphabet ook niet heel goedkoop, ermee rekening houdend dat de verwachte winstgroei in het lopende boekjaar maar 12 procent bedraagt. Het aandeel is te behouden.



houden/afwachtengemiddeld2B

Koers: 191,33 dollar

Ticker: GOOGL US

ISIN-code: US02079K1079

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2.530 miljard dollar

K/w 2024: 24

Verwachte k/w 2025: 22

Koersverschil 12 maanden: +33%

Koersverschil sinds jaarbegin: +1%

Dividendrendement: 0,4%