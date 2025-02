Minder winst, meer dividend bij Shell

De aandeelhouder van Shell krijgt hoe dan ook nog een tijd royale vergoedingen.

De olie- en gasgigant Shell heeft bijna 1 miljard dollar afgeschreven en zich volledig teruggetrokken uit het Amerikaanse offshore windproject Atlantic Shores. De energiereus zag onvoldoende rendement en beperkte strategische aansluiting met zijn kernactiviteiten. Mogelijk speelt ook mee dat Shell zich gunstig wil positioneren bij de Amerikaanse president Donald Trump, die zich kritisch heeft uitgelaten over duurzame-energieprojecten.

Belangrijker dan het terugtrekken uit Atlantic Shores was echter het nieuws dat de winst van Shell onder druk staat. Door fors gedaalde gasprijzen en aanhoudende margedruk kwam de nettowinst over het vierde kwartaal van 2024 uit op 3,66 miljard dollar, ruim onder de eerder verwachte 4,36 miljard dollar.

Ondanks de winstdaling blijft Shell zich inzetten voor de aandeelhoudersbelangen. Het bedrijf verhoogt het dividend per aandeel naar 35,80 cent, tegenover 34,40 cent in het vorige kwartaal. Daarnaast zet het olie- en gasconcern een nieuw aandeleninkoopprogramma van 3,5 miljard dollar op, waarmee het aantal uitstaande aandelen wordt verminderd en het dividend per aandeel verder omhoog gaat. Die steeds hogere uitkeringen hebben echter een keerzijde: de nettoschuld steeg het afgelopen kwartaal met ongeveer 10 procent naar 38,8 miljard dollar. De verhouding nettoschuld/ebitda liep op van 0,6 naar 0,7, al blijft dat relatief laag in historisch perspectief. Eind 2020 bedroeg deze verhouding nog 2,8, waarna Shell de schuld in één rechte lijn heeft afgebouwd door sterke kasstromen en kostenbesparingen. Dankzij de verbeterde balanspositie kan het bedrijf het zich nu veroorloven om aandeelhouders te blijven belonen, zelfs in een uitdagender marktklimaat en bij lagere energieprijzen.

Conclusie

De mooie koersrendementen kunnen aanhouden zolang het bedrijf niet fors gaat investeren ten koste van de aandeelhouder. De huidige investeringen liggen zo’n 50 procent lager dan tien jaar geleden, en de kans is niet zo groot dat Shell dat erg gaat opschroeven. De aandeelhouder krijgt dus nog enige tijd royale vergoedingen.

Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 32,29 euro

Ticker: SHELL NA

Markt: Euronext Amsterdam

ISIN-code: GB00BP6MXD84

Beurskapitalisatie: 196,2 miljard euro

K/w 2024: 9,5

Verwachte k/w 2025: 9

Koersverschil 12 maanden: +14%

Koersverschil jaarbegin: +7%

Dividendrendement: 4,3%