Meta Platforms plant torenhoge AI-investeringen

Het aandeel Meta hield relatief goed stand tijdens de correctie bij de technologieaandelen. Het verraste met sterke kwartaalcijfers. De omzet steeg op jaarbasis met 21 procent, en de nettowinst zelfs met de helft. Meta verkocht meer advertenties en de opbrengst per advertentie lag 14 procent hoger. Het Andromeda AI-platform maakt meer gerichte advertenties mogelijk en klanten zijn bereid daar meer voor te betalen.

Bij de Family of Apps (Instagram, Messenger, Whatsapp en Facebook) steeg het aantal dagelijks actieve gebruikers het voorbije kwartaal met 5 procent, naar 3,35 miljard. Dat is opmerkelijk, gezien sociale media wereldwijd steeds meer onder vuur liggen.

Meta introduceert dit jaar versie vier van zijn Llama-taalmodel. Dat is een opensourcemodel, wat toepassingen bouwen goedkoper maakt. Meta meent dat 2025 een cruciaal jaar wordt voor AI en blijft daarom fors investeren. Dit jaar zou 60 tot 65 miljard dollar gaan naar onder meer extra servercapaciteit.

Meta had in 2024 een cashpositie van 77,8 miljard dollar en een vrije kasstroom van 52,1 miljard. Om de kosten onder controle te houden, is in januari 5 procent van het personeel ontslagen. De winstmarge van de Family of Apps bereikte met 60 procent een nieuw record. Op groepsniveau bedroeg die marge 48 procent, omdat de afdeling Reality Labs een operationeel verlies van 5 miljard dollar boekte op 1,1 miljard dollar omzet. De omzetprognose voor het lopende kwartaal lag met 39,5 tot 41,8 miljard dollar (+11 tot +15% bij constante wisselkoersen) iets onder de verwachtingen, maar Meta is altijd conservatief met zijn prognoses.

Conclusie

Dat het aandeel op de beurs goed standhield, dankt het aan de in verhouding redelijke waardering tegen 24 keer de verwachte winst en 8 keer de verwachte omzet. Dit jaar komt het groeicijfer wellicht een stuk lager uit. Er komt steeds meer concurrentie op de digitale advertentiemarkt. Er blijft ook onzekerheid over de terugverdieneffecten van de torenhoge investeringen in AI. Bovendien is het sentiment gekeerd. We raden daarom aan de posities af te bouwen.



verkopen: gemiddeld3B

Koers: 619,56 dollar

Ticker: META US

ISIN-code: US30303M1027

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 1.530 miljard dollar

K/w 2024: 25,5

Verwachte k/w 2024: 24

Koersverschil 12 maanden: +25%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 0,3%