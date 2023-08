Meer productie, minder kosten voor Equinox Gold

Equinox Gold ziet zijn omzet stijgen en zijn kosten dalen. Het Greenstone-project in Canada zal het kostenprofiel van de goudproducent nog aanzienlijk verbeteren.

Voor het tweede opeenvolgende kwartaal reageerde de markt positief op de tweedekwartaalcijfers van de Canadese goudproducent Equinox Gold. De productie bedroeg 137.661 troyounce goudequivalent, een toename met 13,9 procent tegenover het tweede kwartaal van 2022 en met 12,2 procent tegenover het eerste kwartaal (122.746 troyounce). Daarmee staat de teller na zes maanden op 260.408 troyounce goudequivalent, tegenover 238.265 troyounce in dezelfde periode van 2022 (+9,3%). De stijging was te danken aan de vorig jaar opgestarte Santa Luz-mijn in Brazilië, het herstel in de mijnen RDM en Aurizona (Brazilië) en Los Filos (Mexico), en ondanks de verwachte productiedaling in de Amerikaanse Mesquite-mijn. De gemiddelde gerealiseerde goudprijs steeg van 1.856 dollar per troyounce in het tweede kwartaal van 2022 naar 1.962 dollar (1.895 dollar in het eerste kwartaal). Daardoor steeg de omzet met 20,9 procent tegenover vorig jaar tot 271,6 miljoen dollar.

Na zes maanden stijgt de groepsomzet met 12,9 procent tot 505,7 miljoen dollar. De totale productiekostprijs evolueerde ook gunstig, met een daling van een hoge 1.658 dollar per troyounce goud in het eerste kwartaal naar 1.502 dollar (1.657 dollar vorig jaar). De recurrente bedrijfskasstroom (rebitda, zonder eenmalige elementen) steeg van 24 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2022 naar 70,9 miljoen. Voor het hele jaar rekent het management onverminderd op een groepsproductie van 555.000 à 625.000 troyounce goud tegen een gemiddelde kostprijs van 1.575 à 1.695 dollar per troyounce. Vorig jaar strandde de productie ontgoochelend op 532.319 troyounce goud tegen een kostprijs van 1.622 dollar.

Cruciaal is dat de bouw van het Greenstone-project in Canada op schema zit om tijdig opgeleverd te worden, binnen het voorziene budget van 1,23 miljard dollar, waarvan 60 procent voor rekening van Equinox Gold. De eerste productie is voorzien vanaf de eerste helft van 2024. Greenstone zal de eerste veertien jaar jaarlijks 200.000 à 240.000 troyounce goud produceren (het aandeel voor Equinox Gold) tegen een gemiddelde kostprijs van 860 dollar per troyounce. Het project zal het kostenprofiel van de groep dus aanzienlijk verbeteren.

Daarnaast maakt Equinox Gold gestaag vorderingen met de drie andere groeiprojecten die de jaarlijkse groepsproductie binnen enkele jaren over de grens van 1 miljoen troyounce goud zullen tillen. In volgorde van belang gaat het om de tweede productiefase van Castle Mountain in de Verenigde Staten (extra productie van 180.000 troyounce goud op jaarbasis), de nieuwe verwerkingsfabriek en de ondergrondse uitbreiding in Los Filos (+125.000 troyounce) en de ondergrondse uitbreiding in Aurizona (+30.000 troyounce). Door een rist financieringsmaatregelen overtuigden de Canadezen de markt dat ze voldoende financiering hebben om de bouw van Greenstone te voltooien zonder een noemenswaardige uitgifte van nieuwe aandelen tegen een lage koers. De hoofdaandeelhouder Ross Beaty (8,2%) herhaalde onlangs dat het bedrijf zo snel mogelijk een dividend zal uitkeren. Gezien de nettoschuld van 660 miljoen dollar op 30 juni, moet Greenstone daarvoor minstens enkele kwartalen succesvol in productie zijn.





Conclusie

Het aandeel van Equinox Gold viel onlangs terug, maar noteert nog wel 40 procent hoger dan eind 2022. Het aandeel heeft, gezien de hoge productiekostprijs, een bovengemiddelde hefboom op de goudprijs en noteert 30 à 50 procent goedkoper dan de gemiddelde sectorgenoot. Een succesvolle opstart van Greenstone moet een stevige herwaardering van het aandeel mogelijk maken.