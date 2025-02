Make Healthcare Great Again

De Amerikaanse gezondheidszorgsector maakt een atypisch slechte periode door. Dat is niet zonder reden, maar het biedt beleggingskansen. We stellen drie aandelen en een reeks trackers voor.

Met een jaarlijks gemiddeld rendement van 14 procent was de technologiesector de best presterende van de elf sectorindexen van de S&P 500 sinds 1989. Met een eveneens fraaie 11,3 procent volgt de gezondheidszorg als het nummer twee, berekende de indexaanbieder S&P Global. In 2023 eindigde de gezondheidszorg echter op stek zeven en in 2024 zelfs op de tiende plaats in de S&P 500. De politieke onrust in de Verenigde Staten, de druk op de prijzen van geneesmiddelen, de lagere uitgaven aan klinische testen, de voorraadafbouw van de laboratoriummaterialen en de tegenvallende economische groei in China waren de belangrijkste oorzaken.

Naast de brede ETF’s (zie kader Beleggen in gezondheidszorg via trackers) bieden ook individuele Amerikaanse healthcareaandelen kansen. We stellen drie interessante aandelen voor, te beginnen met de grootste speler, Stryker.

1 Stryker: overnamemachine

Met een beurswaarde van 150 miljard dollar en een jaaromzet van 22,6 miljard is Stryker een breed gespreide speler op de markt voor medische instrumenten en orthopedische producten. Het productaanbod van het bedrijf loopt uiteen van camera’s voor endoscopieën, infuussystemen, softwaresystemen om operaties voor te bereiden en uit te voeren, chirurgische robotarmen tot implantaten voor heupen, knieën en schouders.

Stryker is een overnamemachine, die de afgelopen tien jaar meer dan vijftig acquisities heeft gedaan. De jongste was die van Inari Medical, dat afgelopen maand voor 4,9 miljard werd ingelijfd. Inari maakt medische instrumenten om bloedproppen die door het lichaam zwerven te verwijderen. Die markt heeft volgens Stryker alleen al in de Verenigde Staten een omvang van 6 miljard dollar. Dit jaar rekenen het Amerikaanse bedrijf op een autonome omzetgroei van 8 à 9 procent. Dat niveau zou vijf of tien jaar geleden bovengemiddeld zijn geweest, maar lijkt nu het nieuwe normaal te worden. Dat is volgens CEO Kevin Lobo het gevolg van de strategie om de activiteit op sneller groeiende marktsegmenten te vergroten.

De enige keerzijde van het succes is de opgelopen waardering. Op basis van de voor dit jaar verwachte aangepaste winst van 13,45 à 13,70 dollar per aandeel komt de koers-winstverhouding op 29. Wel heeft Stryker al vijftien jaar op rij zijn dividend opgetrokken – de jongste verhoging bedroeg 5 procent, tot 0,84 dollar per kwartaal. De winst kan de komende jaren nog met gemiddeld 10 procent groeien.

2 Quest Diagnostics: goedkoper alternatief

Stryker heeft een stevige waardering, maar dat geldt minder voor Quest Diagnostics. Quest is een grote aanbieder van een breed assortiment aan laboratoriumtesten, uiteenlopend van eenvoudige testen, oncologietesten tot testen om alzheimer op te sporen. Dokterspraktijken, ziekenhuizen en individuele patiënten zijn de belangrijkste klanten. Ziekenhuizen besteden diagnostische testen steeds meer uit, een trend die Quest in de kaart speelt. De uitgevoerde testen en alles wat daarmee te maken heeft, worden betaald door zorgverzekeraars, nationale en regionale overheden en instellingen als Medicare en Medicaid.

Daardoor heeft Quest ook te maken met overheidsregulering, zoals de Protecting Access to Medicare Act, een wet die de vergoedingen beperkt die commerciële testbedrijven aan Medicare in rekening kunnen brengen. De invoering ervan is opnieuw uitgesteld tot 2026, en dat is gunstig voor Quest, temeer omdat de kortingen mogelijk worden aangepast. Net als Stryker groeit de testaanbieder flink door overnames. Afgelopen jaar was 4 procentpunt van de omzetgroei van 7 procent te danken aan overnames. Dit jaar dragen acquisities zo’n 6 procentpunt van de verwachte omzetgroei van ruim 9 procent bij.

Quest moet in 2025 zo’n 9,70 dollar per aandeel kunnen verdienen. De acquisities leveren een grote bijdrage, al wordt die wat gedempt door de oplopende rentelasten op de schuld, die ook is opgelopen. De overnamehonger van Quest is na een heel actief 2024 voor dit jaar wel grotendeels gestild. Tegen een koers-winstverhouding van 17 en met een dividendrendement van bijna 2 procent – de laatste verhoging bedroeg 6,7 procent – is het stabiel groeiende Quest een aantrekkelijk aandeel in onrustige beurstijden.

3 Integer Holdings: speculatief

Integer Holdings is in beurswaarde de kleinste en meest speculatieve van de drie aandelen die we hier voorstellen. Het bedrijf is een alternatief voor succesvolle bedrijven als Boston Scientific, Abbott Laboraties en Medtronic. Dat zijn de grootste klanten van Integer – samen leveren ze 45 procent van de omzet. Integer maakt medische apparatuur zoals stents, katheters, pacemakers, defibrillatoren tot instrumenten voor onder meer heup- en knieoperaties.

De jaarcijfers, die op 20 februari worden bekendgemaakt, moeten een omzetgroei van 10 tot 11 procent tot 1,71 miljard dollar laten zien, waarvan 7 tot 8 procent vergelijkbare omzetgroei is. Integer rekent op een winststijging van 14 tot 18 procent tot ongeveer 5,30 dollar per aandeel. Op middellange termijn willen de Amerikanen jaarlijks 2 procentpunt sneller groeien dan de markt. De operationele winstgroei moet bovendien dubbel zo hoog zijn als de omzetgroei. De stevige importtarieven die de Amerikaanse president Donald Trump wil opleggen, zijn een risico voor Integer, waarvan een kwart van de medewerkers in Mexico actief is.

Het succes van het bedrijf is beleggers niet ontgaan. De afgelopen twaalf maanden is de koers met 33 procent opgelopen, waardoor de koers-winstverhouding voor 2025 bijna 23 bedraagt. Ondanks de recente politieke onrust en de matige prestaties in de afgelopen twee jaar blijft de Amerikaanse gezondheidszorg een aantrekkelijke sector, maar enig geduld is wel vereist.