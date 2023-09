L’Oréal biedt prijzige defensieve kwaliteit

De groei van L’Oréal versnelde in het tweede kwartaal nog tegenover het eerste. Over de eerste jaarhelft was er 20,6 miljard euro omzet, 12 procent meer dan een jaar eerder. Bij constante wisselkoersen bedroeg de organische groei zelfs 13,3 procent. De valuta-tegenwind bedroeg in de eerste jaarhelft 2,4 procent. Naast de dollar verloren ook de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso terrein tegenover de euro. In het boekjaar 2022 was er nog een rugwind van 7,2 procent. De bedrijfswinst (ebit) steeg met bijna 20 procent tot 4,3 miljard euro, goed voor een ebit-marge van 20,7 procent, tegenover 20,4 procent vorig jaar. L’Oréal verdiende netto 3,6 miljard euro of 6,73 euro per aandeel (+11%).

De afdeling Consumer Products kende de beste eerste jaarhelft ooit. Met een omzet van 7,7 miljard euro (+15,4%) is het nu de grootste afdeling van de groep. De ebit-marge ging 1 procent hoger, naar 21 procent. L’Oréal Luxe (Yves Saint Laurent, Valentino, Prada) zag de omzet met 7,6 procent toenemen naar 7,3 miljard. De marge daalde licht naar 23,2 procent (-0,8%). De beste prestatie leverde de afdeling Dermatological Beauty, de nieuwe naam voor Active Cosmetics. Daar bedroeg de omzet 3,3 miliard (+29%). De marge ligt met 28,4 procent een stuk boven het groepsgemiddelde. Bij Professional Products (haarcosmetica) bleef de ebit-marge 21,2 procent bij een 8 procent hogere omzet (2,3 miljard).

L’Oréal nam in april het van oorsprong Australische cosmeticabedrijf Aesop over van de Braziliaanse groep Natura&Co. Met 2,5 miljard euro, de ondernemingswaarde, is het de duurste overname in de geschiedenis van L’Oréal. Aesop brengt wereldwijd bijna 400 winkels en 537 miljoen euro omzet mee. L’Oréal mikt met het nieuwe merk op groei in China, waar eind vorig jaar de eerste Aesop-winkels opengingen. Door de overname klom de nettoschuld naar 4,8 miljard euro, waaronder 1,6 miljard euro aan leaseverplichtingen.

Op het gebied van digitalisering geeft L’Oréal zijn concurrenten het nakijken, dankzij zijn uitstekend werkende e-commerceplatform. De onlineverkoop levert ongeveer de helft van de groepsomzet. L’Oréal is ook minder afhankelijk van de verkoop aan reizigers op luchthavens, wat voor bijvoorbeeld zijn concurrent Estée Lauder de belangrijkste divisie is. Vooral Chinese consumenten kopen luxeproducten op internationale zaken- of vakantietrips. Door het trage economische herstel in China is die activiteit nog niet weer op gang gekomen, maar daar heeft L’Oréal dus weinig last van.

Er is nog voldoende financiële ruimte voor aandeelhoudersvergoedingen. L’Oréal verhoogde het dividend dit jaar al met een kwart, van 4,80 naar 6 euro per aandeel. Dat komt tegen de huidige koers overeen met een dividendrendement van 1,5 procent. L’Oréal kondigde ook nog een nieuw inkoopprogramma aan. De groep zal in de tweede jaarhelft voor maximaal 500 miljoen euro eigen aandelen inkopen, die daarna worden vernietigd, wat een gunstig effect heeft op de winst per aandeel.





Conclusie

L’Oréal heeft talrijke kwaliteiten met zijn uitgebreide productportfolio, zijn aanwezigheid in groeilanden, zijn sterke management, zijn efficiënte digitaal platform en zijn focus op innovatie. L’Oréal voorspelde een verdere groei van de omzet en de winst. Tegen de huidige koers noteert het aandeel tegen 32,5 keer de winst. Dat is best pittig, maar ook niet overdreven, want het gemiddelde van de voorbije vijf jaar ligt nog iets hoger. Maar ondanks die defensieve kwaliteiten kunnen we niet verder gaan dan een ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 404,50 euro

Ticker: OR FP

ISIN-code: FR0000120321

Markt: Parijs

Beurskapitalisatie: 216,81 miljard euro

K/w 2022: 37

Verwachte k/w 2023: 32,5

Koersverschil 12 maanden: +19%

Koersverschil sinds jaarbegin: +21%

Dividendrendement: 1,5%