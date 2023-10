KPN haalt meer omzet uit vaste aansluitingen

Weinig verrassingen bij KPN, dat de positieve trend van de voorbije kwartalen ziet aanhouden.

Prijsverhogingen en nieuwe klanten leverden in het derde kwartaal een hogere omzet en winst op. Het zakelijke segment doet het nog altijd goed (omzet +4,2%) terwijl ook de inkomsten uit vaste aansluitingen weer zijn gestegen door de uitbreiding van het glasvezelnetwerk. KPN verhoogde zijn prijzen in augustus met 6,4 procent en kreeg er meer mobiele klanten bij. De groepsomzet steeg op jaarbasis met 2,2 procent tot 1,36 miljard euro. Ondanks hogere loon- en energiekosten klom de aangepaste bedrijfswinst na leasebetalingen (ebitdal) 1,8 procent hoger tot 629 miljoen euro, of 0,8 procent boven de verwachtingen.

KPN verdiende netto 224 miljoen euro, boven de consensusverwachting van 200 miljoen euro en 6,5 procent meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom (198 miljoen euro) lag een kwart lager dan een jaar eerder, maar dat had te maken met de timing van de investeringen en hogere belastingen.

Toch lijkt de jaardoelstelling niet in gevaar te komen. De overname van de mobiele prijsvechter Youfone laat voorlopig nog even op zich wachten, doordat de Autoriteit Consument en Markt de transactie nog moet onderzoeken. De aankoop van de glasvezelnetwerken van Primevest leverde 127.000 extra aansluitingen op. De dekkingsgraad voor glasvezel bedraagt nu 55 procent.





Conclusie

Het inkoopprogramma ter waarde van 300 miljoen euro is afgerond. KPN zal een dividend van 0,15 euro per aandeel uitkeren. KPN hield de jaarprognoses ongewijzigd en verwacht dus nog altijd een ebitdaal en een vrije kasstroom van respectievelijk 2,41 miljard en 870 miljoen euro. We gaan voor het lopende boekjaar uit van een winst van 0,20 euro per aandeel. KPN noteert tegen bijna 16 keer de verwachte winst en de ondernemingswaarde bedraagt iets minder dan 8 keer de ebitdal. We handhaven het koopadvies.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1A

Koers: 3,197euro

Ticker: KPN NA

ISIN-code: NL0000009082

Markt: Amsterdam

Beurskapitalisatie: 12,62 miljard euro

K/w 2022: 17

Verwachte k/w 2023: 16

Koersverschil 12 maanden: +20%

Koersverschil sinds jaarbegin: +11%

Dividendrendement: 4,6%