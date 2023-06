Koers Alphabet fors opgelopen

De verwachte groei is niet van die omvang dat er nog heel veel rek op de waardering zit.

De groei van Alphabet, de moederholding boven Google, oogt weinig spectaculair. De omzet (69,8 miljard dollar) klom in het eerste kwartaal met 3 procent (6% exclusief valutaverschillen), maar lag wel boven de verwachtingen. De bedrijfswinst daalde met 13 procent, maar dat was te wijten aan eenmalige elementen. Zo was er de herstructureringslast van 2,6 miljard dollar voor een grote ontslagronde. Het management van Alphabet gaf geen concrete prognoses voor de komende kwartalen. De consensusverwachting gaat voor 2023 uit van een omzetstijging met 6 procent. Onder meer door het effect van de aandeleninkopen zou de winst per aandeel met 17 procent toenemen.

De cloudafdeling bleef voor het eerst uit de rode cijfers en kon een winst van 191 miljoen dollar voorleggen. Google Cloud groeide met 28 procent, een kleine vertraging tegenover de groei in het vorige kwartaal (32%) en staat in voor 11 procent van de groepsomzet. YouTube verging het iets minder goed, met een daling van de reclame-inkomsten (-2%). Alphabet reageerde op de concurrentie van Meta (met Facebook Reels) en TikTok door korte filmpjes onder de naam YouTube Shorts aan te bieden. Dat moet voor nieuwe opbrengsten zorgen. Het aandeel van YouTube in de omzet is gedaald tot iets minder dan 10 procent.

De kerndivisie van de groep blijft Google Search, die in het eerste kwartaal met 2 procent groeide. Search stond daarmee in voor 58 procent van de groepsomzet. Articifiële intelligentie (AI) moet de kwaliteit van de zoekresultaten verbeteren en het marktaandeel opkrikken. Maar AI is voor Alphabet zowel een kans als een bedreiging. Microsoft bond enkele maanden geleden de kat de bel aan door ChatGPT van OpenAI te integreren in zijn zoekmotor Bing en internetbrowser Edge. Dat voedde de bezorgdheid dat de zoekmachine Google technisch achterop dreigt te geraken.

Alphabet beschikt met Google Search over een aantal voordelen ten opzichte van Microsoft. Een eerste is het grote verschil in marktaandeel: 86 procent voor Google Search tegenover 8 procent voor Bing. Daardoor beschikt Google bovendien over een grotere set aan zoekgegevens die worden verzameld via de eigen Chrome-browser en het mobiele besturingssysteem Android. Die gegevens zijn de basis voor AI-taalmodellen.

Alphabet realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom van 17,2 miljard dollar. Over de voorbije vier kwartalen loopt dat cijfer op naar 55,9 miljard dollar. Dat levert het technologiebedrijf een heel solide balans op met 115 miljard dollar aan cash en verhandelbare effecten. Alphabet besteedde in het eerste kwartaal 11,5 miljard dollar aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. Dit jaar zullen de investeringen in nieuwe datacenters en AI iets hoger liggen dan vorig jaar, waardoor de vrije kasstroom wat zal afnemen.

Alphabet blijft in een hoog tempo eigen aandelen inkopen. In het eerste kwartaal werd voor 14,6 miljard dollar ingekocht en er werd een nieuw programma van 70 miljard dollar aangekondigd.

Conclusie

Het aandeel presteert met een klim van meer dan 40 procent sinds het jaarbegin beter dan de Nasdaq. Toch noteert Alphabet nog een vijfde onder de recordkoers van eind 2021. Analisten verhoogden hun winstverwachtingen, maar toch noteert Alphabet tegen iets meer dan 20 keer de verwachte winst van volgend boekjaar, 10 keer de bedrijfswinst en 5 keer de omzet. Dat is in vergelijking met andere technologiebedrijven niet zo duur, maar de verwachte groei is niet van die omvang dat er nog heel veel rek op de waardering zit. We verlagen het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 123,85 dollar

Markt: Nasdaq

Ticker: GOOG US

ISIN-code: US02079K3059

Beurskapitalisatie: 1569,3 miljard dollar

K/w 2022: 22

Verwachte k/w 2023: 20

Koersverschil 12 maanden: +5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +42%

Dividendrendement: –