Just Eat Takeaway kan doorgaan op zijn elan

Tot in de herfst van 2020 was Just Eat Takeway (JET) een beursster en pandemielieveling. Het aandeel presteerde stukken beter dan de Nederlandse AEX-index. Tussen midden 2018 en oktober 2020 was die laatste nog maar net hersteld tot op zijn precoronaniveau, terwijl het aandeel van JET op een koerswinst van 110 procent stond. Maar daarna is het steil bergaf gegaan met de Nederlandse groeibelofte. Tegenover vijf jaar geleden staat de AEX nu op een winst van 35 procent, JET op een koersverlies van 75 procent. Tegenover de piek in oktober 2020 is het meer dan 85 procent van zijn beurswaarde kwijt. Die beursflop is deels onterecht, menen wij.

De belangrijkste reden voor de beursmalaise van JET zijn twee grote overnames. In 2020 nam het voor 7 miljard euro het Britse Just Eat over en in 2021 het Amerikaanse Grubhub, eveneens voor 7 miljard euro. Die overnames brachten wel een serieuze groei. In minder dan twee jaar werd JET zeven keer groter. Die groei ging evenwel ten koste van de winstgevendheid en de kasstromen.

In het Verenigd Koninkrijk moest JET vol aan de bak om nieuwe restaurants aan te sluiten en bezorgactiviteiten van de grond te krijgen. Die investeringen hebben wel resultaat. De Britse tak is al enkele kwartalen de sterkste groeier in de groep. In de Verenigde Staten bleek de JET-strategie moeilijk uit te rollen. JET wil de grootste zijn in alle markten waarin het actief is. Dat is de enige manier om als marktplaats en bezorger winstgevend te zijn, volgens CEO Jitse Groen. Maar GrubHub was slechts de derde grootste in zijn markt, dus waren zware investeringen nodig. Daar knapten de beleggers op af.

Begin 2022 gaf het JET-management impliciet toe dat de Amerikaanse overname te hoog gegrepen was. De Amerikaanse activiteiten staan te koop. De richtprijs is 1 miljard euro, een fractie van de overnameprijs. Vorig jaar heeft JET zijn Amerikaanse tak al met 3 miljard euro afgewaardeerd. De afgelopen drie jaar ging bij JET marktleiderschap voor op winstgevendheid. De komende jaren wil het daar de vruchten van plukken. Voor 2023 verwacht het een positieve bedrijfskasstroom (ebitda), en vanaf volgend jaar zal ook de vrije kasstroom weer positief zijn. Het management gaat er prat op die winstgevendheid nog op te krikken met hogere bezorgings- en marktplaatscommissies en kostenbesparingen. Onlangs kondigde het nog aan dat het personeelsbestand in de VS met 15 procent inkrimpt. De Noord-Europese activiteiten dienen als lichtend voorbeeld voor de rest van de groep. Daar heeft JET een winstgevende basis gelegd met zijn marktplaatsmodel, om van daaruit verder te investeren in een breder aanbod zoals maaltijd- en boodschappenbezorging.

Financieel staat JET erg sterk. Dankzij de verkoop van zijn participatie in het Braziliaans iFood vorig jaar heeft het ruim 2 miljard euro cash beschikbaar. Het zou in 2023 zo’n 250 miljoen euro verbranden aan groei-investeringen. Vorig jaar was de cashburn nog 550 miljoen. Ook de winstgevendheid zal dit jaar verbeteren. JET heeft zijn ebitda-verwachting bijgesteld van 225 naar 275 miljoen euro. Het is ook begonnen met een inkoopprogramma van eigen aandelen, dit jaar goed voor 150 miljoen.





Conclusie

Just Eat Takeaway haalt veel lagere waarderingen dan zijn concurrenten. De koers-omzetverhouding is 0,5, tegenover 1 voor Deliveroo en Delivery Hero en meer dan 4 voor Doordash. Het noteert ook tegen 0,4 keer zijn boekwaarde, de concurrenten tegen meer dan 2,5 keer. Het aandeel mag worden opgepikt. De winstgevendheid zal blijven verbeteren en met de sterke cashbuffer kan JET doorgaan op het huidige elan. De verkoop van de Amerikaanse activiteiten kan daar als bonus bovenop komen.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 13,32 euro

Ticker: TKWY NA

ISIN-code: NL0012015705

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 2,93 miljard euro

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -22%

Koersverschil sinds jaarbegin: -32%