Hogere jaarverwachtingen voor AkerBP

De Noorse olie- en gasproducent AkerBP kan tevreden terugblikken op het derde kwartaal.

De gemiddelde dagproductie viel weliswaar terug van het record van 480.700 vaten olie-equivalent in het tweede kwartaal naar 449.800 vaten. Dat was vooral een gevolg van een gepland onderhoud in een aantal productiegebieden. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de gemiddelde dagproductie 411.700 vaten. De belangrijkste verklaring voor de groei tegenover vorig jaar blijft de opstart van de tweede productiefase van het Sverdrup olie-en gasveld, waarin AkerBP een belang van 31,57 procent heeft. Het gigantische veld droeg het afgelopen kwartaal 246.500 vaten olie-equivalent per dag bij(243.800 vaten in het tweede kwartaal). De groepsverkoop van 450.000 vaten olie-equivalent per dag in het derde kwartaal was verdeeld over 389.600 vaten olie en 60.500 vaten olie-equivalent gas (342.200 en 64.500 vaten vorig jaar).

De gemiddelde olieprijs bedroeg 87,6 dollar per vat, een toename met 14,1 procent tegenover het tweede kwartaal, maar een daling met 13,4 procent tegenover vorig jaar. De gemiddelde gasprijs zakte van 63,9 dollar per vat olie-equivalent in het tweede kwartaal naar 60,5 dollar, tegenover nog een fabelachtige 280,9 dollar in het derde kwartaal van 2022. Dat was voldoende voor een omzet van 3,51 miljard dollar, of 6,9 procent meer dan in het vorige kwartaal (3,29 miljard dollar) en 27,8 procent minder dan vorig jaar (4,87 miljard). De operationele winst steeg met 16 procent tot 2,62 miljard dollar (-32,6% tegenover vorig jaar) en de nettowinst klom met 48 procent tot 588 miljoen (-22,9%).

Het voorbije kwartaal betaalde AkerBP aanzienlijk minder belasting, waardoor de nettoschuld met 732 miljoen dollar zakte tot 2,83 miljard. Op basis van het goede derde kwartaal werden de jaarverwachtingen opnieuw licht opwaarts bijgesteld. De verwachte gemiddelde dagproductie vernauwt van 445.000 à 470.000 vaten olie-equivalent (oorspronkelijk 430.000 à 460.000 vaten) naar 455.000 à 465.000 vaten. De gemiddelde productiekosten, bij het halfjaarrapport al verlaagd van 7 à 8 naar 6 à 7 dollar per vat, zal finaal aan de onderkant van de herziene vork uitkomen (6 à 6,5 dollar). In het derde kwartaal steeg de kostprijs van 5,6 naar 6 dollar per vat olie-equivalent.

Het exploratieprogramma leverde de voorbije maanden twee nieuwe ontdekkingen op. Belangrijk was de aankondiging dat de productie van het Kobra East & Gekko-project op 27 oktober is opgestart, vijf maanden eerder dan voorzien. Het project is met een netto-investering van 0,9 miljard dollar en een verwachte productie van 40 miljoen vaten olie-equivalent het grootste van de vijf ontwikkelingsprojecten die van 2023 tot 2025 opstarten. Toch zal de groepsproductie zonder nieuwe overnames de komende jaren licht terugvallen, om vanaf 2026 tegen 2028 te stijgen naar een nieuw groepsrecord van 525.000 vaten olie-equivalent. Daartoe zijn tien projecten gepland, die in 2026 en vooral 2027 opstarten. De resultaten laten toe het aantrekkelijke dividendbeleid van een jaarlijkse verhoging met 5 procent voort te zetten. In 2023 wordt een record van 2,2 dollar per aandeel bruto uitgekeerd, of een bruto jaarrendement van 7,7 procent.





Conclusie

Het aandeel van AkerBP steeg sinds begin juli met ruim 30 procent door het herstel van de olieprijs en de onverminderd sterke operationele prestaties. Hoewel we op lange termijn hogere koersen verwachten, hebben we het advies na de forse koersstijging verlaagd. Het aandeel blijft op lange termijn een veilige manier om in te zetten op de structurele onderinvestering in de oliesector van het afgelopen decennium.

Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 321,1 NOK

Ticker: AKERBP NO

ISIN-code: NO0010345853

Markt: Oslo

Beurskapitalisatie: 202,7 miljard NOK

K/w 2022: 10,5

Verwachte k/w 2023: 9,5

Koersverschil 12 maanden: -3%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 7,7%