Geen herstel in zicht voor ArcelorMittal

De staalreus ArcelorMittal rapporteerde iets beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal. De bedrijfskasstroom (ebitda) steeg tegenover het eerste kwartaal met 43 procent tot 2,6 miljard dollar, boven de gemiddelde analistenverwachting van 2,49 miljard. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar (5,2 miljard dollar) is er een halvering. Na zes maanden zakt de ebitda van 10,24 miljard dollar in de eerste jaarhelft van 2022 naar 4,24 miljard. Er is wel een stijging met 13 procent tegenover de tweede helft van 2022.

Op een vergelijkbare basis zakte de hoeveelheid verscheept staal tegenover het eerste kwartaal met 1,7 procent tot 14,2 miljoen ton (14,4 miljoen ton vorig jaar). De onderliggende vraag bleef de voorbije maanden stabiel maar laag, ondersteund door de lage voorraden. Maar voor de tweede jaarhelft dreigt de vraag nog te verzwakken. Dat leidde tot negatieve bijstellingen voor Noord-Amerika en Europa, die uitmondden in een verlaging van de verwachte wereldwijde (ex-China) staalverscheping voor 2023. Die ging van een stijging met 2 tot 3 procent naar 1 tot 2 procent.

De nettowinst per aandeel nam met 73,2 procent toe tot 2,21 dollar (-47,9% tegenover vorig jaar; -59,3% na zes maanden). De marktconsensus mikt voor het hele jaar op een ebitda van 7,7 miljard dollar, en daarmee op een daling van de ebitda in de tweede jaarhelft met 25 procent versus de eerste jaarhelft.

De staalgroep blijft haar groeiprojecten uitrollen. Drie recente investeringen zullen jaarlijks 0,5 miljard dollar extra ebitda leveren. Een volgend rist investeringen van in totaal 3,4 miljard dollar zal tegen eind 2026 de ebitda met 1 miljard dollar verhogen.

De nettoschuld is geruststellend en zakte de voorbije drie maanden van 5,2 miljard dollar naar 4,5 miljard. In juni werd de eerste van twee schijven betaald van het verhoogde jaardividend van 44 dollarcent per aandeel bruto. Parallel kocht het nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen al 5,7 miljoen aandelen, 0,7 procent van het uitstaande aantal. Het programma zal tot mei 2025 maximaal 85 miljoen aandelen inkopen.





Conclusie

Het aandeel van ArcelorMittal beweegt de voorbije weken in een vrij nauwe band. Het is historisch goedkoop, tegen iets meer dan 5 keer de verwachte nettowinst 2023 en 0,4 keer de boekwaarde. Maar we zien geen reële herstelkansen tot meer duidelijkheid komt over de impact van de verzwakkende economie richting 2024. We bevestigen daarom voorlopig het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 25,92 euro

Ticker: MT NA

ISIN-code: LU1598757687

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 21,9 miljard euro

K/w 2022: 3

Verwachte k/w 2023: 5

Koersverschil 12 maanden: +10%

Koersverschil sinds jaarbegin: +2%

Dividendrendement: 1,5%