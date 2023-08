Geduld oefenen met Bayer

Eind juli waarschuwde Bayer al dat de omzet en bedrijfskasstroom (ebitda) in 2023 lager zouden uitvallen dan het bedrijf eerder had aangekondigd.

Uit de kwartaalcijfers bleek dat vooral de gewasdivisie daarvoor verantwoordelijk was. De inkomsten uit onkruidbestrijders op basis van glyfosaat liggen dit jaar 61 procent lager dan een jaar eerder. De terugval was deels een gevolg van lagere prijzen (-25%), maar het volume (-36%) staat onder druk doordat kopers hun voorraden afbouwen. De omzetgroei van 5 procent uit de kernactiviteiten van de gewasdivisie was onvoldoende om die tegenvaller te compenseren. De ebitda ging met 59 procent onderuit tot 725 miljoen euro. Voor heel 2023 rekent Bayer op een daling van de vergelijkbare omzet met 5 procent en een ebitda-marge van 21 procent. Aanvankelijk verwachtte het nog een groei van 3 procent en een marge van 25 à 26 procent.

Ook bij de farmadivisie ging de lat iets omlaag. In plaats van een ebitda-marge van minstens 29 procent bij een omzetgroei van 1 procent, rekent Bayer nu op een marge van 28 procent bij een stabiele omzet. Het afgelopen kwartaal bleef de omzet uit farma op een vergelijkbare basis stabiel op 4,6 miljard euro. De recurrente ebitda (zonder eenmalige elementen) daalde met 7 procent naar 1,4 miljard euro, vooral door de verkoop van enkele niet-kernactiviteiten vorig jaar. Per saldo hielden de stijgende verkoop van nieuwe middelen Nubeqa (prostaatkanker) en Kerendia (chronische nierschade) en de dalende verkoop van de bloedverdunner Xarelto elkaar in evenwicht. Omdat de resultaten van de consumententak bijna stabiel bleven, daalde de groepsomzet in het tweede kwartaal met 8 procent naar 11 miljard euro. De recurrente ebitda ging met 25 procent onderuit, tot 2,5 miljard euro.





Conclusie

Voor heel 2023 stevent Bayer af op een winst van 3,50 euro per aandeel, wat een koers-winstverhouding van 15 inhoudt. Dat de winst bij genormaliseerde marktomstandigheden kan opveren richting 5 euro per aandeel en dat bij een opsplitsing extra waarde kan vrijkomen, geeft de doorslag om het koopadvies te behouden. Een turnaround vergt soms geduld.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 52,61 euro

Ticker: BAYN GR

ISIN-code: DE000BAY0017

Markt: Frankfurt

Beurskapitalisatie: 51,76 miljard euro

K/w 2022: 11,5

Verwachte k/w 2023: 15

Koersverschil 12 maanden: +1%

Koersverschil sinds jaarbegin: +6%

Dividendrendement: 4,7%