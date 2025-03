Forse groeiversnelling bij TINC wettigt kapitaalverhoging

The INfrastructure Company (TINC) kondigde bij de jaarrapportering een forse groeiversnelling aan.

Nadat in de eerste helft van 2024 voor 50,2 miljoen euro nieuwe investeringen waren toegezegd, klom dat cijfer in de tweede jaarhelft naar een record van 91,1 miljoen. Het gaat om investeringen in vier nieuwe en drie bestaande participaties, gespreid over de vier segmenten waarin TINC actief is: publieke infrastructuur, energie-infrastructuur, digitale infrastructuur en sociale infrastructuur.

In 2024 werd 37,8 miljoen euro geïnvesteerd. Sinds de beursgang in 2015 is de waarde van de portefeuille verviervoudigd tot 512,1 miljoen euro, een toename met 9,3 procent tegenover eind 2023. Het bedrijf heeft 31 participaties.

Het eigen vermogen van 506,4 miljoen euro of 13,94 euro per aandeel betekent een stijging met 11,8 miljoen euro tegenover eind 2023 (13,6 euro). De nettowinst bedroeg 42,5 miljoen euro of 1,17 euro per aandeel.

Er stonden eind 2024 voor 205 miljoen euro investeringen open, die tussen 2025 tot 2028 zullen worden uitgevoerd en de portefeuille zullen opkrikken tot circa 700 miljoen. De nettoschuld bedroeg eind 2024 6 miljoen euro. TINC streeft een verdubbeling van de portefeuille na. In februari werden twee nieuwe investeringen aangekondigd of afgerond: 61 miljoen euro in een Nederlands batterijopslagsysteem en 45 miljoen in Datacenter United.

Voor de financiering zal de kredietfaciliteit van 200 miljoen euro worden aangesproken, specifieke schuldfinanciering rond duurzame investeringen en wordt een kapitaalverhoging bekeken van 80 à 100 miljoen.

TINC betaalt een brutodividend per aandeel van 0,58 euro, een toename met 3,6 procent tegenover het vorige boekjaar (0,84 euro over een boekjaar van achttien maanden).

Conclusie

Het teruggevallen aandeel van TINC reageerde positief op de mooie jaarcijfers en de forse investeringsplannen. We zien de kapitaalverhoging, allicht later dit jaar, niet als een belemmering voor een ongewijzigd koopadvies.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A

Koers: 10,60 euro

Ticker: TINC BB

ISIN-code: BE0974282148

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 385,5 miljoen euro

K/w 2024: 12,8

Verwachte k/w 2025: 12

Koersverschil 12 maanden: -8,2%

Koersverschil sinds jaarbegin: -4%

Dividendrendement: 5,5%