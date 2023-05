Fors koersherstel bij Meta Platforms

Kan Meta de resultaten op peil houden met zijn eigen socialemediaplatforms, terwijl de regels en de concurrentie veranderen? Vooral dat eerste blijft een vraagteken.

De eerste resultaten van Meta Platforms dit jaar vallen mee. De lichte groei van het aantal gebruikers en de omzet, naast kostenmeevallers, gaven de winst een zetje. Het snelle en spectaculaire koersherstel van het aandeel in de voorbije zes maanden heeft te maken met de hogere geschatte winst per aandeel voor dit jaar. Eind vorig jaar werd die nog geraamd op 4,10 dollar per aandeel, omdat Meta ondanks moeilijke omstandigheden niet wilde bezuinigen en veel in de ontwikkeling van het metaverse zou blijven steken. Niet lang daarna draaide het beleid bij Meta. Kostenbesparingen werden toch mogelijk en er kwam een rem op de investeringen. Daardoor stegen de schattingen weer richting 6,5 doller per aandeel. Na de kwartaalcijfers zien we de prognoses terugkeren tot 10,30 dollar per aandeel.

Kan Meta de resultaten op peil houden met zijn eigen socialemediaplatforms, terwijl de regels en de concurrentie veranderen? Vooral dat eerste blijft een vraagteken. Het antwoord op de tweede vraag lijkt te zijn dat het in ieder geval op korte termijn zal lukken. Het aantal dagelijkse gebruikers van de platforms van Meta is in het eerste kwartaal gegroeid met 4 procent. Geen hoge groei, maar zeker geen reden om uit te gaan dat de cijfers de komende tijd imploderen. De prijzen van advertenties zijn teruggevallen (-17% in het eerste kwartaal), maar het aantal is flink gestegen (+26%). Per saldo ging de omzet in het eerst kwartaal daardoor met 2,6 procent omhoog. De resultaten tonen dat het bedrijf kan voortbouwen aan het metaverse, zonder dat de resultaten daar sterk onder hoeven te lijden.





Conclusie

Het aandeel heeft nu een koers-winstverhouding van ongeveer 23. De balans is nog altijd sterk, en de reorganisatie zal later nog wat hogere marges opleveren. Het metaverse blijft een vraagteken. Op de huidige waardering lijkt ons een houden-advies voor het Meta-aandeel het meest passend.

Advies: houden/afwachten

Risico: hoog

Rating: 2C

Koers: 239,24 dollar

Ticker: META US

ISIN-code: US30303M1027

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 529,23 miljard dollar

K/w 2022: 20

Verwachte k/w 2023: 23

Koersverschil 12 maanden: +13%

Koersverschil sinds jaarbegin: +92%

Dividendrendement: –