First Majestic Silver is op zoek naar soelaas

De overname van Jerritt Canyon is een mislukking, met negatieve gevolgen voor de kostenstructuur en de productiegroei.

Eind maart kondigde First Majestic de sluiting van Jerritt Canyon in Nevada aan. De resterende ertsen zijn verwerkt, maar sinds eind april is er geen operationele activiteit meer. De mijn leverde in het tweede kwartaal nog 4.400 troyounce goud op, maar daar zal de rest van het jaar niets meer bij komen. Het is nog niet duidelijk hoe het pad naar een eventuele heropstart er zal uitzien.

Het voornaamste probleem bij Jerritt Canyon zijn de hoge vaste kosten. Die kunnen pas naar omlaag wanneer de bezettingsgraad van de verwerkingsinstallatie wordt opgetrokken. De capaciteit bedraagt 4.500 ton per dag en die moet voor minstens twee derden worden benut om tegen de huidige goudprijzen positieve kasstromen te genereren. Het lukt First Majestic om uiteenlopende redenen niet om voldoende ertsen aan te leveren. De focus ligt daarom op exploratie om nieuwe ertsen te definiëren.

Aandeelhouders slikten bij de overname een aanzienlijke verwatering met de belofte van geografische diversificatie en productiegroei, maar het management kan zijn beloften niet waarmaken. Het gevolg is dat de drie Mexicaanse mijnen van First Majestic voor alle productie moeten zorgen. Dat is geen ideale situatie, want de reputatie van Mexico als mijnvriendelijk land is er sterk op achteruitgegaan. De regering heeft de voorwaarden voor nieuwe mijnlicenties fors strenger gemaakt. Daarnaast zijn er talrijke stakingen en is in bepaalde regio’s veiligheid een probleem. First Majestic heeft ook een aanslepend conflict met de belastingautoriteiten. De Mexicaanse peso klom de voorbije twaalf maanden met 20 procent tegenover de dollar naar het hoogste niveau in zeven jaar.

In het tweede kwartaal daalde de zilverproductie met 5 procent op jaarbasis en de goudproductie met 24 procent, door de sluiting van Jerritt Canyon. Dat levert een productie van 6,32 miljoen troyounce zilverequivalent op, 18 procent minder dan een jaar eerder. First Majestic ontving 24,95 dollar per troyounce, maar ook de productiekosten klommen met 8 procent naar 21,52 dollar. Dat leidt tot een flinterdunne marge van 3,43 dollar per troyounce. In de tweede jaarhelft zal dat cijfer hoger liggen, want zonder Jerritt Canyon zullen de kosten iets dalen en bij Santa Elena worden weer hogere grades verwacht. Voor het volledige boekjaar zal de productie rond 25,3 miljoen troyounce zilverequivalent schommelen, 16 procent minder dan vorig jaar.

De kostenprognose voor dit jaar ligt op 17,23 tot 17,66 dollar, exclusief de onderhoudskosten voor Jerritt Canyon. Vanaf 2025 moeten er exploratiesuccessen volgen of moet Jerritt Canyon gereanimeerd worden. De vrije kasstroom was in het tweede kwartaal 10,6 miljoen dollar negatief. Toch sloot First Majestic het tweede kwartaal af met een cashpositie van 160 miljoen dollar. Dat is te danken aan de uitgifte van 13,9 miljoen nieuwe aandelen. Het aantal aandelen in omloop stijgt veel harder dan de productie en dat is nooit een goede zaak. Het kwartaaldividend wordt verlaagd 0,0057 naar 0,0051 dollar per aandeel.

Conclusie

De overname van Jerritt Canyon is een mislukking, met negatieve gevolgen voor de kostenstructuur en de productiegroei. De mijngroep is meer dan ooit afhankelijk van Mexico. Op basis van de nettoactiefwaarde en de verwachte kasstromen is het aandeel duur, maar op basis van de bewezen reserves is dat niet zo. Maar het ziet er niet naar uit dat de reserves op korte termijn winstgevend geëxploiteerd zullen worden. Meer dan voor andere groepen zijn hogere edelmetaalprijzen op korte termijn nodig om soelaas te brengen.





Advies: koopwaardig

Risico: hoog

Rating: 1C

Koers: 6,09 dollar

Ticker: AG US

ISIN-code: CA32076V1031

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 1,7 miljard dollar

K/w 2022: –

Verwachte k/w 2023: –

Koersverschil 12 maanden: -28%

Koersverschil sinds jaarbegin: -29%

Dividendrendement: 0,3%