Fagron presteert sterk eerste kwartaal

Fagron pakte uit met sterke cijfers over het eerste kwartaal. De groepsomzet steeg met 16 procent tegenover het eerste kwartaal van 2022 tot 181,4 miljoen euro. Zonder wisselkoerseffecten bedroeg de toename 12,8 procent. De organische omzetgroei, zonder overnames en desinvesteringen, bedroeg 11 procent, waarvan 8 procent tegen constante wisselkoersen. Daarmee kwam het cijfer iets hoger uit dan de vooropgestelde organische groei zonder wisselkoerseffecten op jaarbasis van 5 tot 9 procent.

Elke regio droeg bij aan de groei. In Europa steeg de omzet met 7,2 procent tot 72,2 miljoen euro (+5% organisch en zonder wisselkoerseffecten) dankzij prijsverhogingen, operationele verbeteringen en commerciële initiatieven. De prijsverhogingscyclus loopt er evenwel ten einde en de concurrentie blijft scherp. Diezelfde hoge concurrentie speelt in Latijns-Amerika, dat een 6,9 procent hogere omzet neerzette van 39,1 miljoen euro (+0,6% organisch en zonder wisselkoerseffecten). De eerste tekenen van een herstel van de vraag zijn bemoedigend. De sterkste groei kwam opnieuw uit Noord-Amerika met 33,6 procent omzettoename tot 70 miljoen euro (+17,1% organisch en zonder wisselkoerseffecten). Het tekort een injectiespuiten remde er de groei niet langer af, en er was extra vraag door medicijntekorten. Fagron nam in Zuid-Afrika Wildlife Pharmaceuticals over, een producent van veterinaire bereidingen die een omzet haalt van enkele miljoenen euro’s tegen vergelijkbare marges.

Fagron herhaalde de jaaromzetprognose en de hogere verwachte winstgevendheid, vooral in de tweede jaarhelft. Vorig jaar bedroeg de marge op de bedrijfskasstroom 19,1 procent, een daling met 150 basispunten tegenover 2021. In mei keert het een brutodividend van 25 eurocent per aandeel uit.

Conclusie

Het aandeel van Fagron reageerde opnieuw uitstekend op het kwartaalrapport. Daardoor begint de waardering wel op te lopen tot circa 17 kaar de verwachte winst voor 2023 en tot ruim 11 keer de verhouding van de ondernemingswaarde tegenover de verwachte bedrijfskasstroom (ev/ebitda). We verlagen het advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 17,46 euro

Ticker: FAGR BB

ISIN-code: BE0003874915

Markt: Euronext Brussel

Beurskapitalisatie: 1,27 miljard euro

K/w 2022: 18

Verwachte k/w 2023: 17

Koersverschil 12 maanden: -5,5%

Koersverschil sinds jaarbegin: +28%

Dividendrendement: 1,4%