Exxon blijft bastion voor fossiele brandstoffen

Exxon investeerde, tegen de trend in, fors in offshore oliewinning.

Vrijwel alle Europese energiegroepen hebben hun investeringen in fossiele brandstoffen de voorbije jaren sterk teruggeschroefd. In de Verenigde Staten is dat niet zo. Bedrijven als Exxon, Chevron en Occidental bleven investeren in olie en gas, waardoor de productie er veel minder snel daalt.

Exxon haalt 63 procent van de omzet uit olie en 37 procent uit aardgas en lng. De hoge olie- en gasprijzen leidden vorig jaar tot hoge kasstromen, maar dit jaar is het heel wat minder. Een vat ruwe olie kost nu 45 procent minder dan een jaar eerder. Bij aardgas is de achteruitgang nog groter: van 8 dollar per miljoen British thermal units naar iets meer dan 2 dollar nu.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) ziet de groei van de vraag naar ruwe olie de komende jaren verder dalen, maar dat is ook zo wat het aanbod betreft. Exxon investeerde fors in offshore oliewinning voor de kust van Guyana en in de Permian Basin. Ook de Beaumont-raffinaderij in Texas wordt uitgebreid. Exxon investeert ook 10 miljard dollar in China, waar het een ethyleenfabriek bouwt (grondstof voor verschillende plasticsoorten) en een centrum voor onderzoek en ontwikkeling.

Exxon realiseerde de voorbije vier kwartalen een vrije kasstroom van 45 miljard dollar. De energiegroep beschikt over 32,7 miljard dollar cash en de nettoschuld is gedaald naar 6,5 miljard dollar. Dat biedt ruimte voor hoge aandeelhoudersvergoedingen. Eind vorig jaar werd het kwartaaldividend verhoogd naar 0,91 dollar per aandeel. In het eerste kwartaal werd 8,1 miljard dollar uitgekeerd, waarvan 3,7 miljard in dividenden en de rest via de inkoop van eigen aandelen. Door het effect van de aandeleninkopen daalde het aantal uitstaande aandelen sinds begin vorig jaar met 4 procent.

Conclusie

Exxon is correct gewaardeerd, maar de winstschattingen houden geen rekening met hogere olie- en gasprijzen. In afwachting gaan de aandeleninkopen door en levert het aandeel een aantrekkelijk rendement (3,5%) op.





Advies: koopwaardig

Risico: laag

Rating: 1A