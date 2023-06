Extreme koersstijging bij Netflix

De extreme koersstijging van het aandeel Netflix vraagt om een extra update tussen de kwartaalcijfers door. De stijging bestaat bijna volledig uit groei van de waardering.

Sinds mei 2022 heeft de aandelenkoers van Netflix een indrukwekkende stijging doorgemaakt. Het aandeel van de grootste streamingdienst ter wereld heeft een klim van ruim 160 procent weten te realiseren. Daarmee is het over die periode het best presterende Amerikaanse technologieaandeel, want het aandeel Nvidia kwam over die periode niet verder dan 150 procent.

Voordat de belegger actie onderneemt bij een flinke stijging van een aandeel, dient hij een analyse te maken. Welk percentage van de stijging is te danken aan het feit dat het bedrijf goed draait en welk percentage komt van het feit dat het aandeel duurder is geworden?

Bij het beoordelen van de waarde van Netflix kijken wij niet naar de winst, aangezien de winstcijfers van de afgelopen jaren moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. In sommige jaren was de winst buitensporig hoog doordat mensen hun abonnementen betaalden, maar er geen films werden geproduceerd en dus geen kosten werden gemaakt. Dat resulteerde in een onhoudbaar hoge winst, gevolgd door een inhaalslag, met een onnatuurlijk groot verlies. Momenteel zijn er opnieuw stakingen in de Amerikaanse filmindustrie, waardoor diverse producties zijn uitgesteld. Bij Netflix geven we de voorkeur aan de verhouding tussen de beurskoers en de omzet. Die verhouding is sinds mei met ruim 150 procent gestegen tot een koers-omzetverhouding van 6. Dat is bijna gelijk aan de stijging van het aandeel, terwijl een heel klein gedeelte van de stijging te danken is aan de groei van het bedrijf.

Conclusie

Sinds het eerste kwartaal van 2023 is Disney en zeker niet Netflix de sectorfavoriet in de categorie ‘internationaal entertainment’. Het Netflix-aandeel is ook simpelweg te duur geworden voor een koopadvies. Het advies voor het Netflix-aandeel blijft op houden.





Advies: houden/afwachten

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 424,02 dollar

Ticker: NFLX US

ISIN-code: US64110L1061

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 188,5 miljard dollar

K/w 2022: 49

Verwachte k/w 2023: 38

Koersverschil 12 maanden: +122%

Koersverschil sinds jaarbegin: +44%

Dividendrendement: –