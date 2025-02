De Duitse energietitaan Siemens Energy meldt een recordorderboek, zo blijkt uit de kwartaalcijfers die woensdagochtend werden gepubliceerd. De winst ligt ruim boven de verwachtingen.

Vorig jaar verviervoudigde de koers van het aandeel, waarmee Siemens Energy beter presteerde dan de Amerikaanse techreuzen. De spin-off van Siemens AG zet die sterke lijn voort met indrukwekkende cijfers.

Recordaantal orders en sterke vraag

Het orderboek van Siemens Energy is opgelopen tot een recordniveau van 131 miljard dollar. De vraag naar energieapparatuur, zoals windturbines, gasturbines en elektrolysers, blijft hoog. De energietransitie en de groeiende elektriciteitsbehoefte, onder meer door datacenters en artificiële intelligentie (AI), stimuleren de omzet. “Ons sterke eerste kwartaal weerspiegelt de groeimogelijkheden door de toenemende vraag naar elektriciteit”, zegt CEO Christian Bruch.

Verrassende cijfers

De winst over het laatste kwartaal van 2024 bedroeg 252 miljoen euro, het dubbele van de marktverwachting. Op jaarbasis daalde de winst echter, aangezien Siemens Energy een jaar eerder nog 1,6 miljard euro boekte door de verkoop van een belang in Siemens India.

De omzet steeg met bijna 20 procent tot 8,94 miljard euro.

Flinke koersbeweging

Het aandeel begon woensdagochtend licht lager na de publicatie van de cijfers, maar herstelde snel. Na een uur handel stond de koers 0,4 procent hoger.

Over het hele jaar heeft het aandeel al meer dan 13 procent gewonnen. De vraag is of Siemens Energy de prestatie van 2024 kan evenaren.

Uitblinker

Siemens Energy was in 2024 de uitblinker op de Europese beurs en presteerde met een koersstijging van 317 procent zelfs beter dan de chipmastodont Nvidia. Dat succes kwam na een moeilijke periode: in 2023 kreeg het bedrijf nog 15 miljard euro staatssteun om problemen bij de winddivisie Siemens Gamesa op te vangen. Terwijl die tak opnieuw verlies leed, profiteerden andere divisies sterk van de wereldwijde elektrificatiegolf en de groeiende vraag naar energieoplossingen. Vooral Grid Technologies en Gas Services zorgden voor stevige ordercijfers en een omzetstijging naar 34,5 miljard euro.

Om de balans te versterken verkocht Siemens Energy een belang in Siemens India en wil het Siemens Gamesa tegen 2026 break-even laten draaien. CEO Christian Bruch leidt het bedrijf sinds 2020 met een sterke focus op innovatie en energietransitie. Hoewel analisten verdere groei verwachten, zien ze het aandeel in 2025 niet opnieuw de uitzonderlijke prestatie van vorig jaar evenaren.

