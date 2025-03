Equinox Gold maakt kwantumsprong

Equinox Gold promoveert dankzij de overname van Calibre Mining naar een selecte club van acht seniorproducenten.

Op 23 februari kondigde Equinox Gold een fusie aan met het Canadese Calibre Mining. De aandeelhouders van Calibre Mining zullen per aandeel in bezit 0,31 aandelen van Equinox Gold verwerven. De voorwaarden houden geen premie in op de koers van beide aandelen op het moment van de aankondiging. Na de transactie zullen de huidige aandeelhouders van Equinox Gold en Calibre Mining respectievelijk circa 65 en 35 procent van Equinox Gold 2.0 aanhouden.

Calibre Mining zal dit jaar naar verwachting 200.000 à 250.000 troyounce goud produceren in Nicaragua en 30.000 à 40.000 troyounce in de Pan-mijn in de Verenigde Staten tegen een gemiddelde kostprijs van 1.500 à 1.600 dollar per troyounce. Het bedrijf zit in de laatste fase van de bouw van de Valentine-goudmijn in Canada, met een verwachte eerste productie in het tweede kwartaal. Valentine zal gedurende veertien jaar gemiddeld 195.000 troyounce goud produceren tegen een lage kostprijs van 1.007 dollar per troyounce.

De aandeelhouders kunnen over de fusie stemmen op een vergadering die voor 31 mei zal plaatsvinden. Het feit dat de grootste aandeelhouder van Calibre (Van Eck Gold Fund met 8,6%) zich onlangs tegen de fusie uitte, geeft aan dat de transactie nog niet zeker is.

Greg Smith, de CEO van Equinox Gold, blijft CEO, terwijl de topman van Calibre Mining, Darren Hall, operationeel directeur wordt. Ross Beaty blijft voorzitter van de raad van bestuur, maar Blayne Johnson en Doug Foster, het uitermate succesvolle investeerdersduo achter Calibre Mining, voegen zich bij hem.

Equinox Gold 2.0 zal dit jaar 950.000 troyounce goud produceren, zonder rekening te houden met Los Filos in Mexico en met Valentine in Canada. Equinox Gold zit in finale onderhandelingen met de drie lokale gemeenschappen rond Los Filos. Zonder akkoord voor eind maart zal Equinox Gold er normaal de productie stilleggen. In het andere geval is er ruimte om in enkele jaren de jaarlijkse productie te verhogen van 170.000 tot 300.000 troyounce goud. Greenstone en Valentine zullen samen op kruissnelheid jaarlijks circa 590.000 troyounce goud produceren.

Daarmee wordt Equinox Gold 2.0, na het ongenaakbare Agnico Eagle, de tweede grootste goudproducent in Canada. De groepsproductie stijgt dan naar 1,2 miljoen troyounce goud (zonder Los Filos). Tegenover een bedrijfskasstroom of ebitda van 515 miljoen dollar in 2024 zal Equinox Gold 2.0 tegen een veronderstelde goudprijs van 2.650 dollar per troyounce een ebitda van 1,57 miljard realiseren in 2025 en zelfs 2 miljard in 2026.

Vorig jaar produceerde Equinox een record van 621.850 troyounce goud, 10,2 procent meer dan in 2023, tegen een productiekostprijs van 1.870 dollar per troyounce (1.652 dollar in het vierde kwartaal). Greenstone produceerde 111.710 troyounce goud, waarvan 53.015 troyounce in het vierde kwartaal. De nettoschuld bedroeg eind december 1,1 miljard dollar.

Voor 2025 verwacht Equinox Gold 635.000 à 750.000 troyounce goud te produceren tegen 1.455 à 1.550 dollar per troyounce. De nettoschuld van Equinox Gold 2.0 zal circa 1,3 miljard dollar bedragen.

Conclusie

Equinox Gold promoveert dankzij de overname van Calibre Mining naar een selecte club van acht seniorproducenten met een marktkapitalisatie van 4 à 10 miljard dollar. Er is wat scepticisme bij de Calibre-aandeelhouders, maar de gecombineerde groep wacht een stevige herwaardering mits Greenstone en Valentine succesvol opstarten. De fors hogere weging in indexfondsen zal voor 350 miljoen dollar koopdruk zorgen, terwijl de schuldafbouw zal versnellen. We zijn aangenaam verrast.

koopwaardighoog1C6,93 dollarEQX USCA29446Y3041NYSE3,2 miljard dollar10,87,5+34,8%+39,4%