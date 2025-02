Deze drie Amerikaanse voedingsaandelen zijn kanshebbers voor groei

Door koersdalingen liggen de waarderingen van veel Amerikaanse voedingsmiddelenaandelen op het laagste punt in jaren, terwijl het dividendrendement vaak 4 procent of meer bedraagt. We behandelen drie kansrijke aandelen. Beleggers die hun oog op aandelen in de sector van het verpakte voedsel (Packaged Food) laten vallen, kan het niet ontgaan zijn dat de koersen het in die sector het afgelopen jaar veelal slecht hebben gedaan. Daar zijn meerdere redenen voor.

Een veel genoemde oorzaak is inflatie. Zeker bedrijven waarvoor grondstoffen een grote kostenpost zijn – en dat is bij verpakt voedsel het geval – zijn er gevoelig voor. Een bijkomend nadeel is dat de Fed vanwege de inflatie de rente niet te veel wil verlagen. Bovendien is de concurrentie in de sector moordend. Waar voedingsmiddelenconcerns in het verleden vooral met elkaar concurreerden, krijgen ze nu steeds meer te maken met de toegenomen portfolio van eigen merken van de retailers waaraan ze leveren. Goed voor de retailers, maar het knabbelt wel aan het marktaandeel van de voedingsmiddelenconcerns.

Voorts zijn consumenten gemiddeld meer dan vroeger op zoek naar gezondere en verse voeding, nog los van de impact van de opkomst van afslankmedicijnen. En ten slotte heerst onzekerheid over de maatregelen die de aanstaande minister van Gezondheid in de Verenigde Staten, Robert F. Kennedy, kan opvoeren in zijn queeste tegen ultrabewerkt voedsel en conserveringsmiddelen.

Toch hoeven we niet te somber te zijn over de vooruitzichten van de sector in het algemeen. Wel rest de vraag welke aandelen interessant zijn en als defensieve keuze in aanmerking kunnen komen. Vanuit het oogpunt van importheffingen die president Donald Trump (mogelijk) oplegt aan Europese bedrijven, is ditmaal gezocht binnen internationale aandelen die hun omzet grotendeels uit de Verenigde Staten halen. We behandelen drie grote spelers die hun winstmarges afgelopen boekjaar netjes boven 20 procent wisten te houden, een teken dat consumenten bereid zijn te betalen voor hun producten.

KANSHEBBER 1: Campbell’s

Na 155 jaar wijzigde Campbell Soup zijn naam vorig jaar in Campbell’s, en het bedrijf spreekt ook over “het volgende hoofdstuk”. De naamswijziging doet beter recht aan het huidige voedingsmiddelenconcern met een breed assortiment aan voorverpakte voedingswaren. Behalve soepen produceert het ook chips, brood en koekjes, snacks, fruit- en energiedrank en kant-en-klare maaltijden. Een jaar geleden nam het voor 2,7 miljard dollar Sovos over. Sovos maakt Italiaanse sauzen, wat gezien wordt als groeimarkt. Door de overname liep de schuldgraad van Campbell’s fors op, maar de huidige verhouding nettoschuld/ebitda van 3,5 is acceptabel en zal snel verbeteren. Campbell’s verdeelt zijn portfolio in twee delen: snacks, en maaltijden en dranken. Beide onderdelen hebben acht sterke merken waarop Campbell’s de nadruk legt, en die respectievelijk 83 en 85 procent van de omzet in hun divisie leveren.

Het bedrijf wil toekomstige groei realiseren door te investeren in innovatie en toegevoegde waarde te leveren voor de consument. In 2022 investeerde de groep 1,9 procent van haar omzet in innovatie; in 2024 was dat al 3,1 procent. De uiteindelijke doelstelling bedraagt 4 procent.

De langetermijndoelstellingen zijn ambitieus: 2 à 3 procent organische omzetgroei, 4 tot 6 procent groei van de aangepaste bedrijfswinst (ebit) en een groei van de aangepaste winst per aandeel van 7 à 9 procent. Momenteel loopt een aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen dollar, goed voor ruim 2 procent van de huidige beurswaarde. Campbell’s verwacht voor het gebroken boekjaar 2025 (t/m juli) 3,12 tot 3,22 dollar winst per aandeel. Dan ligt de k/w op een zeer redelijke 12, bij een dividendrendement van 4,2 procent.

KANSHEBBER 2: J.M. Smucker

J.M. Smucker heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Niet-kernactiviteiten zijn afgestoten. Het gaat om zowat 30 procent van de portfolio. Tegelijkertijd nam het bedrijf eind 2023 Hostess Brands over voor 5,6 miljard dollar. Daarmee voegde J.M. Smucker zoete bakwaren toe aan zijn portfolio van voorverpakte voeding, drank (koffie) en diervoeding. De huidige beurswaarde van J.M. Smucker bedraagt 11 miljard dollar. Voor die grote overname is extra schuld aangegaan en zijn extra aandelen uitgegeven. Ook hier geldt dat de huidige verhouding nettoschuld/ebitda van ruim 3,5 hoog is, maar als acceptabel beschouwd wordt doordat de schuld waarschijnlijk snel zal verminderen.

De doelstelling is voorrang te geven aan merken met groeipotentie. Met name in de categorie snacks ziet J.M. Smucker mogelijkheden, omdat jongere generaties meer snacken dan hun ouders. J.M. Smucker onderscheidt drie categorieën: diepvriessnacks & sandwiches, spreads en zoetwaren.

De doelstellingen voor de lange termijn gaan uit van een omzetgroei van enkele procenten, een groei van de operationele winst met zo’n 5 procent, en een hoge enkelcijferige groei van de aangepaste winst per aandeel. In november stelde J.M. Smucker de prognose voor de winst per aandeel voor het gebroken boekjaar 2025 (t/m april) licht positief bij, naar 9,70 tot 10,10 dollar. Daarmee komt de k/w uit op 10,5. Het dividend bedraagt 4,2 procent.

KANSHEBBER 3: General Mills

General Mills hebben we al eens als favoriet naar voren geschoven. Na een stijging tot ruim 75 dollar in september vorig jaar, staat de beurskoers nu weer ruim 20 procent lager. General Mills heeft een portfolio met acht productgroepen: snacks (22% van de omzet), granen (16%), maaltijden (15%), dierenvoeding (12%), deegwaren (12%), bakproducten (10%), yoghurt (7%) en ijs & overige (6%). Ook General Mills wil groeien door te focussen op sterke merken, door minder renderende onderdelen af te stoten en door overnames van bedrijven die duurzame groei bevorderen. In september heeft General Mills zijn Noord-Amerikaanse yoghurtdivisie verkocht, waardoor de jaarlijkse omzet met zo’n 8 procent zal dalen.

De verkoop van de Canadese activiteiten is in januari goedgekeurd. In de Verenigde Staten is de verkoop in afwachting van de definitieve goedkeuring door toezichthouders. De 2,1 miljard dollar cash die de totale verkoop moet opleveren (zo’n 6,5 procent ten opzichte van de huidige beurswaarde van 32 miljard dollar), zal dan worden aangewend om extra eigen aandelen in te kopen. Behalve voor dividenduitkeringen wendt General Mills zijn hoge kasstroom structureel aan om aandelen in te kopen, als het geld niet nodig is om een overname te bekostigen. In december lijfde het Whitebridge Pet Brands, een producent van premium honden- en kattenvoer en voedingssupplementen, in voor 1,45 miljard dollar. Het was de vijfde acquisitie van General Mills in vijf jaar in de groeiende markt voor huisdierenvoeding.

De aangepaste winst per aandeel bedroeg 4,52 dollar in het gebroken boekjaar 2024 (t/m mei). Na de jongste update over de overnames en desinvesteringen schat General Mills dat de aangepaste winst per aandeel 3,12 tot 3,22 procent lager zal liggen, op 4,38 dollar, door hogere rentelasten vanwege de overname van Whitebridge Pet Brands.

Het concern wil extra inzetten op de promotie van en reclame voor zijn merken, om de omzet te vergroten. Onderaan de streep zal dat niet meteen veel opleveren: door de extra campagne-uitgaven dalen de marges ietwat. General Mills gaat uit van een organische omzetgroei op de lange termijn van 2 à 3 procent per jaar. Toch is de doelstelling de winst per aandeel 5 tot 8 procent per jaar te laten groeien. De k/w van 13,3 is daarbij bescheiden en de 4,1 procent dividendrendement prettig.

General Mills heeft een trackrecord van maar liefst 124 jaar zonder dividendverlagingen, en daar zal 2025 geen uitzondering op worden. Van augustus 2017 tot en met augustus 2020 werd het kwartaaldividend stabiel gehouden op 0,49 dollar per aandeel. De afgelopen jaren volgden wel nettoverhogingen tot een kwartaaldividend van 0,60 dollar per aandeel. In verband met schuldafbouw zijn de dividendverhogingen op de korte termijn waarschijnlijk beperkt.

Conclusie

Voor de drie beschreven aandelen geldt dat we geen wonderen hoeven te verwachten, maar voor beleggers die een mooi dividend waarderen en een toekomstige koerswinst als bonus zien, lijken de huidige instapniveaus erg aantrekkelijk.