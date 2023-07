De rek is eruit bij Ahold Delhaize

Een belegging in Ahold Delhaize heeft de afgelopen vijf jaar een gemiddeld rendement opgeleverd van 12,8 procent per jaar. Ver boven het indexgemiddelde en dat voor een defensieve waarde. De mooie outperformance kwam er in een periode van solide resultaten.

In 2022 wist de onderneming bijvoorbeeld een omzetgroei van 15,1 procent te realiseren. Ahold Delhaize profiteerde van de sterke Amerikaanse dollar, doordat circa 60 procent van de verkopen gebeurt in de VS. Daarnaast slaagde de onderneming er goed in om de hoge inflatie door te berekenen aan haar klanten. Met name in de VS werden de jongste tijd goede zaken gedaan. Wat nog maar eens bewijst dat de groep over een sterke marktpositie beschikt in de VS. Ahold Delhaize won marktaandeel en de kosten bleven in deze regio beter onder controle. Dat komt mede dankzij lagere energiekosten in vergelijking tot Europa. Hierdoor wist de groep de bedrijfswinstmarge (ebit-marge) boven de 4 procent te houden. Dat is een knappe prestatie in een sector die bekend staat om de lage winstmarges.

Ook dit jaar kwam Ahold Delhaize goed uit de startblokken. In het eerste kwartaal steeg de omzet ondanks stakingen in Europa met 6,3 procent naar 21,6 miljard euro. De ebit-marge bedroeg opnieuw 4,0 procent. Daarmee ligt de supermarktketen op schema om zijn doelstelling in 2023 te behalen: een ebit-marge van minstens 4 procent. De vrije kasstroom zal naar inschatting van het management dit jaar uitkomen op 2 miljard euro. Een jaar eerder bedroeg die nog 2,2 miljard euro. De winst per aandeel zal in 2023, uitgedrukt in constante wisselkoersen, naar verwachting overeenkomen met het resultaat in 2022.

De vraag is of het nog beter kan. Het is al een tijd onrustig in ons land nadat de retailer heeft bekendgemaakt de resterende 128 winkels in eigen beheer te willen verkopen aan zelfstandigen. De weerstand blijft maar aanhouden.

Conclusie

We worden terughoudender over de beleggingskansen van het aandeel. Bij een geschatte koers-winstverhouding voor 2023 van 13 is het aandeel niet langer koopwaardig. Mede dankzij het mooie dividendrendement van 3,3 procent en het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 1 miljard euro zijn de stukken wel stevig te behouden.