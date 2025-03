Er is geduld nodig, maar de fundamenten van Mosaic zijn verbeterd. De meststoffengigant is perfect geplaatst om met een stevige hefboom te profiteren van prijsherstel.

De kwartaalomzet van de meststoffengigant Mosaic daalde tegenover het vierde kwartaal van 2023 met 10,6 procent tot 2,82 miljard dollar, onder de gemiddelde verwachting van 2,93 miljard. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) hield stand met een terugval met 8 procent tot 594 miljoen dollar. De gezuiverde nettowinst van 45 dollarcent per aandeel bleef echter onder de gemiddelde verwachting van 53 dollarcent. Het bedrijf kampte vorig jaar met operationele tegenslagen door orkanen en technische problemen. De fosfaatproductie viel daardoor 700.000 ton lager uit (verkocht jaarvolume van 6,4 miljoen ton). Bij potas bedroeg de gemiste productie 250.000 ton (verkocht jaarvolume 8,7 miljoen ton).

Op jaarbasis daalde de omzet met 19 procent tot 11,1 miljard (-19%), de rebitda van 2,76 miljard tot 2,2 miljard (-20%) en de nettowinst van 1,17 miljard tot 175 miljoen, of van 350 tot 55 dollarcent per aandeel. De kwartaalomzet van het potassegment daalde met 26,5 procent naar 557 miljoen dollar, terwijl de brutowinst per ton zakte van 99 naar 55 dollar (137 en 74 dollar op jaarbasis). Het verkochte volume daalde van 2,6 naar 2,2 miljoen en van 8,9 naar 8,7 miljoen op jaarbasis. De rebitda viel terug van 322 miljoen naar 212 miljoen dollar en van 1,47 miljard naar 944 miljoen over het hele jaar. Ondanks de geopolitieke onzekerheid en de mogelijke Amerikaanse tariefheffingen is het management optimistisch voor 2025. Onder meer de productiebeperkingen in Laos, China, Wit-Rusland en Rusland beperken het neerwaartse prijsrisico. Voor het eerste kwartaal mikt Mosaic op een verkoopvolume van 2 à 2,2 miljoen ton en een verkoopprijs van 200 à 220 dollar per ton (199 dollar in het vierde kwartaal, 222 dollar in 2024, tegenover nog 308 dollar in 2023). De groep wil dit jaar 8,7 à 9,1 miljoen ton potas produceren. Mosaic blijft investeren in extra capaciteit in Esterhazy, de mijn met de laagste productiekosten.

In het fosfaatsegment bleef het verkochte volume stabiel op 1,6 miljoen ton, terwijl de verkoopprijs steeg van 552 dollar tot 593 dollar per ton (van 573 dollar tot 585 dollar voor het hele jaar). De rebitda klom van 259 miljoen dollar tot 341 miljoen (1,19 miljard op jaarbasis; -2,9%). De jaaromzet zakte van 4,7 miljard tot 4,5 miljard door de lagere productie (6,4 miljoen ton, tegenover 7 miljoen in 2023). De rebitda per ton steeg van 176 dollar tot 185 dollar (210 dollar in het vierde kwartaal). Mosaic mikt in 2025 op een productiestijging naar 7,2 à 7,6 miljoen ton. In het eerste kwartaal zal 1,5 à 1,7 miljoen ton worden verkocht tegen 595 à 615 dollar per ton.

Mosaic Fertilizantes, de activiteiten in Latijns-Amerika, boekte een kwartaalomzet van 1,1 miljard dollar (1,2 miljard in 2023) op een stabiel volume van 2,2 miljoen ton. De rebitda zakte door wisselkoersverliezen van 111 miljoen dollar naar 85 miljoen, maar steeg op jaarbasis van 327 miljoen tot 344 miljoen. De verkoop met een brutowinst van 0,5 miljard dollar van het 25 procent-belang in de joint venture met Ma’aden en Saudi Basic Industries, in ruil voor een rechtstreeks belang van 1,5 miljard dollar in Ma’aden, is afgerond. In januari volgde de verkoop van een fosfaatfabriek in Brazilië voor 125 miljoen dollar. Het kwartaaldividend stijgt van 21 naar 22 dollarcent per aandeel.

Conclusie

Mosaic verloor de voorbije weken de koerswinst van januari. Er is geduld nodig, maar de fundamenten zijn verbeterd. Mosaic is perfect geplaatst om met een stevige hefboom te profiteren van prijsherstel. De waardering tegen 0,7 keer de boekwaarde en 11 keer de verwachte winst voor 2025 is aantrekkelijk.



Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

24,72 dollarMOS USUS61945C1036New York7,84 miljard dollar4511-21%+1%3,6%