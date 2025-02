De Chinese techsector heeft de afgelopen jaren een fiks pak slaag gekregen, maar kroonjuweel Alibaba lijkt op de weg terug. De omzet van het e-commerceplatform steeg in het laatste kwartaal van 2024 met 8 procent naar 280,2 miljard yuan (ongeveer 38 miljard euro), de sterkste groei in bijna twee jaar. Ook de winst lag met 51,1 miljard yuan (6,71 miljard euro) netto hoger dan verwacht. Een herstel dat zelfs de autoritaire Chinese overheid lijkt te ondersteunen.

Dat is geen detail, zegt beursanalist Stefan Willems, auteur van Onderweg naar financiële vrijheid. Hoe ik 500.000 euro spaarde voor mijn 30ste en een uitgesproken believer in Alibaba: “Als je een langetermijnvisie hebt en uitgaat van een herstel van de Chinese markt, dan kan het snel gaan. Ik denk dat we het dieptepunt hebben bereikt en dat de vooruitzichten voor Chinese aandelen nu positiever worden.”

Van probleemkind naar kanshebber

Het bedrijf was jarenlang het dominante e-commerceplatform in China, maar kreeg zware tegenwind van de Chinese overheid. Sinds de Chinese autoriteiten in 2020 de beursgang van de spin-off Ant Group blokkeerden en de topman Jack Ma uit de publieke belangstelling verdween, werden beleggers steeds sceptischer. Nu lijkt er een opening: op 17 februari 2025 schudde oprichter Jack Ma de hand van president Xi Jinping, een symbolische verzoening na jaren van onduidelijkheid. “Symboliek speelt een grote rol in China. De publieke verschijning van Jack Ma naast Xi Jinping is een duidelijk signaal dat de relatie tussen de overheid en de technologiesector is verbeterd. Als de overheid Alibaba niet langer tegenwerkt, kan dat veel waarde ontsluiten”, zegt Willems.

De groeicijfers van Alibaba bevestigen dat. De clouddivisie groeide in het vierde kwartaal met 13 procent, terwijl de internationale verkopen met 32 procent stegen. Daarnaast plant Alibaba een investering van 380 miljard yuan (ongeveer 50 miljard euro) in artificiële intelligentie (AI) en cloudactiviteiten in de komende drie jaar.

AI als motor van herstel

Behalve op de cloud zet Alibaba zwaar in op AI. Begin 2025 lanceerde het bedrijf Qwen2.5-Max, een nieuw AI-model dat volgens Alibaba beter presteert dan DeepSeek V3 en vergelijkbare resultaten behaalt als modellen als GPT-4 van OpenAI. “De markt onderschat nog steeds hoever Chinese AI-bedrijven al staan. Alibaba heeft zijn eigen AI-model dat in sommige toepassingen beter presteert dan DeepSeek, maar daar wordt nauwelijks aandacht aan besteed”, zegt Willems.

Die investeringen laten zien dat Alibaba meer wil zijn dan een e-commercegigant. “Beleggers kijken vooral naar Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Maar als je Amerikaanse bedrijven buiten beschouwing laat, is Alibaba de grootste cloudprovider ter wereld. Lange tijd werd dat genegeerd vanwege een tegenvallende winstgevendheid, maar nu beginnen beleggers in te zien dat die divisie veel potentieel heeft.”

Geopolitieke onzekerheid blijft

Toch blijft China een onzekere markt. Eigendomsrecht is er een heikele kwestie, de Amerikaanse regering blijft Chinese techbedrijven kritisch bekijken, en president Donald Trump hintte recent op strengere sancties. Willems blijft over dat laatste pragmatisch: “Voor Alibaba maakt dat weinig uit, aangezien het merendeel van de omzet uit de Chinese markt komt.”

Die focus op de interne markt kan Alibaba net een zekere stabiliteit geven. In eigen land blijft het bedrijf dominant in e-commerce en de cloud, en met de nieuwe AI-investeringen heeft het een voet tussen de deur in de snelst groeiende techsector van het moment.

Koopkans of niet?

Met een koers van ongeveer 140 dollar is het in New York en Hongkong genoteerde Alibaba nog ver verwijderd van het record van 300 dollar. Maar volgens Willems is er momentum: “Zodra er beweging in het aandeel zit, kan het snel gaan. Wat opvalt, is hoe snel het aandeel herstelt van schommelingen. Maandag verloren we 10 procent door een uitspraak van Trump, maar nu, enkele dagen later, is dat verlies alweer goedgemaakt. Dat toont de kracht van het momentum.”

Charlie Munger, de legendarische investeerder en rechterhand van Warren Buffett, komt zelfs na zijn dood soms terug in de Alibaba-discussie. Willems: “Munger geloofde sterk in Alibaba en China. Hij zag het potentieel en vond dat Chinese aandelen zwaar ondergewaardeerd waren. Nu lijkt de markt dat te erkennen.”

Cycli en marktdynamiek

Stefan Willems benadrukt dat markten in cycli bewegen en dat beleggers daar rekening mee moeten houden. “De markt anticipeerde op een ‘Trump trade’ in oktober en november. Enkele maanden later draait de aandacht plots naar de sectoren waar men eerder voor vreesde: Europa en China. Dat is typisch voor marktdynamiek.”

Hij geeft aan dat het beurssentiment snel kan draaien: “Alibaba piekte in 2020, net toen Trump de macht overdroeg aan Biden. Ook in 2016 zagen we een sterke stijging. Ik zeg niet dat het zich exact zal herhalen, maar de negatieve periode lijkt achter ons. De vooruitzichten verbeteren en ik zie geen reden om nu te verkopen.”

Complex

Alibaba blijft een aandeel met een complexe mix van kansen en risico’s. Enerzijds is er de politieke onzekerheid, maar anderzijds is het bedrijf fundamenteel sterk, met forse groei in de cloud, AI en internationale e-commerce. De waardering blijft historisch laag vergeleken met Amerikaanse techreuzen. “Wat vaststaat, is dat Alibaba een gigant is. Hun AI-modellen, clouddivisie en e-commerceplatforms bewijzen dat dit een solide onderneming is met echte groei.”

