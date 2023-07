Cruisemaatschappijen hebben wind in de zeilen

De uitbaters van cruiseschepen hebben bewogen tijden achter de rug. Enkele jaren geleden liep de hele sector averij op. In 2020 kelderden de beurskoersen van Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Line, de belangrijkste drie beursgenoteerde cruisebedrijven. De aandelen verloren 70 procent of meer van hun waarde. Dat had alles te maken met de uitbraak van de coronapandemie.

Vandaag is de situatie totaal gekeerd. De vraag naar cruises, een zeer geliefde manier van luxueus reizen onder gefortuneerde Amerikanen, boomt. Het nieuwe seizoen 2024 ziet er nu al rooskleurig uit. De boekingen stromen binnen. De aandelen behoorden de voorbije maanden steevast tot de best presterende op de beurs. Norwegian Cruise won in een jaar 82 procent. Royal Caribbean klom zelfs 185 procent hoger. Carnival zag zijn beurswaarde over dezelfde periode stijgen met 92 procent.

Carnival: ’s werelds grootste

Het portfolio van Carnival omvat Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Seabourn, P&O Cruises (Australië), Costa Cruises, AIDA Cruises, P&O Cruises (Verenigd Koninkrijk) en Cunard. Carnival Corporation exploiteert ook Holland America Princess Alaska Tours, de toonaangevende reisorganisatie in Alaska en het Canadese Yukon. Samen vormen die merken ’s werelds grootste cruisemaatschappij met een vloot van meer dan negentig schepen. De komende jaren zullen acht nieuwe schepen worden geleverd aan de merken van Carnival Corporation. De omzet bedroeg vorig jaar 12,2 miljard dollar. Daarop werd maar liefst 6 miljard dollar verlies gemaakt. Maar er is beterschap op komst en dat vertaalt zich in de sterk gestegen beurskoers.

De directie van Carnival heeft eind vorige maand gezegd dat het een kleiner jaarlijks verlies verwacht dan het eerder had voorspeld. Cruises profiteren van hogere ticketprijzen en een aanhoudende vraag. Het bedrijf verwacht nu een aangepast verlies per aandeel tussen 8 en 20 cent, vergeleken met de eerdere prognose van een verlies per aandeel van 28 tot 44 cent. Het wordt ervoor beloond door enkele grote beurshuizen, die prompt een aankoopadvies geven. Dat uit zich onmiddellijk in enkele procenten koerswinst. “In vergelijking met andere cruise-uitbaters heeft Carnival zwaar geïnvesteerd in reclame. Het zal daardoor sneller kunnen groeien tegen mooie prijzen, wat aanleiding kan geven tot een sneller dan verwachte schuldafbouw”, klinkt het.

Carnival heeft maatregelen genomen om het bedrijf de komende twee jaar te moderniseren. Het heeft tijdens de pandemie 26 schepen uit de vaart genomen, scheepsactiva geherpositioneerd naar de meest succesvolle merken en het concentreert zich meer op de kernmarkt. Het tweede kwartaal van dit jaar was het veertiende na elkaar dat met verlies werd afgesloten. Er wordt opgemerkt dat de sterk gestegen inflatie aanleiding geeft tot stijgende kosten en dat de brandstofprijzen moeilijk voorspelbaar zijn.

De stijging van de beurskoers van Carnival geraakt in een stroomversnelling. Die bevindt zich al dicht tegen de hoogste jaarkoers van 15,7 dollar. Maar de zaken moeten in het juiste perspectief worden gezien. Op een hoogtepunt begin 2018 kostte het aandeel 71 dollar. De koers kelderde de eerste maanden van 2020 tot 8 dollar. Er zit dus duidelijk veel potentieel in het aandeel, zowel naar boven als naar beneden. Sommige analisten wijzen bovendien op de risico’s die verband houden met de stijging van de rentetarieven. Wetende dat de schulden van Carnival hoger zijn dan 30 miljard dollar, kunnen hogere rentelasten inderdaad op de resultaten wegen. Een verwittigd cruisebelegger is er twee waard.

Wie liever geen aandelen koopt, kan terecht op de obligatiemarkt, waar heel wat obligaties van Carnival in dollar, maar ook in euro worden aangeboden. Bij sommige loopt het brutorendement op tot boven 8 procent. Er is bijvoorbeeld een obligaties met een coupon van 10,125 procent met de vervaldag op 1 februari 2026 (ISIN: XS2010030596). De prijs bedraagt 104,8 procent en het rendement 8,14 procent. De rating van de debiteur is BB- bij Standard & Poor (high yield). Er geldt wel een bovengemiddeld risico.

Royal Caribbean: weldra weer winstgevend

Royal Caribbean is de tweede grootste Amerikaanse cruise-operator. Er bestaat een nauwe samenwerking met TUI Cruises. Caribbean Cruises is ontstaan uit drie Noorse bedrijven. Het is de enige rederij ter wereld die twee eilanden bezit die alleen aangedaan worden door schepen van Caribbean Cruises. De huidige koers van 103 dollar weerspiegelt 17 keer de verwachte winst van dit jaar. Het koersherstel was de voorbije maanden spectaculair (+185%), maar daarmee is het verlies van tijdens de coronaperiode nog lang niet goedgemaakt. Begin 2018 ging het aandeel van de hand voor 133 dollar. Het dieptepunt lig op 22 dollar. Dat werd begin 2020 bereikt. Per aandeel heeft Caribbean toch nog een mooie 7,58 dollar in cash in kas. De boekwaarde per aandeel bedraagt 11,2.

De aangepaste winst bereikte 642 miljoen dollar en dat was “aanzienlijk” boven de verwachtingen, volgens CFO Naftali Holtz. Hij prees het gecorrigeerde verlies van 59 miljoen dollar voor het eerste kwartaal als beter dan verwacht. In vergelijking met het nettoverlies van 1,2 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022, lijkt winstgevendheid in het verschiet te liggen voor Royal Caribbean. Maar de rentabiliteit op eigen vermogen en de nettomarge zijn voorlopig nog negatief (-24%). Dergelijke aandelen hebben ongetwijfeld veel potentieel, maar er mag niet veel misgaan of de koers krijgt weer een dreun. Er geldt een bovengemiddeld risico.

Norwegian Cruise: meest beloftevol

Norwegian Cruise is veruit het kleinste bedrijf van de drie beursgenoteerde cruisemaatschappijen. Net zoals bij de twee concurrenten is er een positief momentum voor het aandeel. De huidige koers van 21 dollar is de hoogste van de afgelopen twaalf maanden. Ongeveer acht jaar geleden was het aandeel nog drie keer meer waard. Maar, zoals gezegd, staan de beurssterren positief. Dankzij sterke inkomsten aan boord en hogere ticketprijzen, realiseerde Norwegian Cruise Line in het vierde kwartaal een passagiersomzet die het niveau van 2019 met een kwart overtrof. Bij de voorstelling van de kwartaalcijfers in februari noemde CEO Frank Del Rio de inkomsten aan boord van passagiers een “lichtpuntje”. De omzet in het vierde kwartaal van 2022 is meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021.

Naast de passagiersuitgaven is ook de bezettingsgraad van Norwegian gestegen met 87 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar. Del Rio is bijzonder positief over de nabije toekomst. Hij verwacht al in de tweede helft van dit jaar “een terugkeer naar historische niveaus”. Omdat de bezettingsgraad zijn limiet nadert, is Norwegian van plan dit jaar zijn capaciteit uit te breiden met drie nieuwe schepen. De arbeids-, brandstof- en andere variabele kosten zijn de voorbije maanden drastisch toegenomen, maar financieel directeur Mark Kempa verwacht dat ze in de loop van 2023 zullen afnemen. De verwachtingen van de directie zijn hoog gespannen en zelfs hoger dan in 2019, voor de pandemie. We denken dat het aandeel Norwegian Cruise het meest beloftevolle cruise-aandeel is.