Correctie zorgt voor nieuwe koopkans bij Cameco

De langetermijnvooruitzichten voor uranium blijven uitstekend.

Cameco verkocht vorig jaar 33,6 miljoen pond uranium tegen gemiddeld 79,7 Canadese dollar en daarnaast 12,1 miljoen kilogram geraffineerd uranium (UF6 of niet-verrijkte kernbrandstof). Dat leverde een omzet op van 3,14 miljard Canadese dollar of 21 procent meer dan een jaar eerder. Door afschrijvingen op de aanschafwaarde van Westinghouse daalde de nettowinst van 383 naar 292 miljoen Canadese dollar. Om de operationele prestatie te meten, is de bedrijfswinst of ebitda daarom een betere parameter. Die klom vorig jaar met 73 procent naar 1,5 miljard Canadese dollar. De operationele kasstroom klom met bijna een derde naar 905 miljoen Canadese dollar. Het dochterbedrijf Westinghouse, voor 49 procent in handen van Cameco, liet een nettoverlies van 218 miljoen Canadese dollar optekenen, maar de ebitda was met 483 miljoen dollar wel positief.

Cameco heeft voor de periode 2025 tot 2029 gemiddeld voor 28 miljoen pond per jaar aan leveringscontracten uitstaan. De groep plant de productie op basis van langetermijncontracten die doorlopen tot ver na 2030. Het orderboek bedraagt 220 miljoen pond uranium en 85 miljoen kilogram UF6. De productie ligt lager dan de leveringsverplichtingen, maar Cameco kan de output vrij eenvoudig opschalen of uit de voorraden putten. Kopen op de spotmarkt is een andere optie.

Cameco produceerde vorig jaar 23,4 miljoen pond uranium. McArthur River kende een recordjaar met een output van 20,3 miljoen pond. Daarvan is 14,1 miljoen pond voor Cameco, dat de mijn uitbaat en er een aandeel van 69,7 procent in bezit. Cigar Lake produceerde 16,9 miljoen pond, waarvan het aandeel van Cameco (54,5%) op 9,2 miljoen pond uitkwam. Cameco verwacht voor beide mijnen volgend jaar een productie van 18 miljoen pond.

Inkaï, de joint venture met partner KazAtomProm, blijft voor problemen zorgen. Er is een tekort aan zwavelzuur en een vergunning werd niet op tijd afgeleverd. Voorlopig is nog niet duidelijk hoeveel uranium van de joint venture dit jaar naar Cameco zal vloeien.

Het dividend werd verhoogd van 0,12 naar 0,16 Canadese dollar en zal dit en volgend jaar verder met 0,04 dollar worden opgetrokken. Cameco beschikte eind vorig jaar over 600 miljoen Canadese dollar aan cashmiddelen en een schuld van 1,3 miljard Canadese dollar. Westinghouse keerde een dividend van 100 miljoen Amerikaanse dollar uit, waarvan 49 procent naar Cameco vloeide.

Er is nog een ongebruikte kredietfaciliteit van 1 miljard dollar. De lening voor de financiering van de aankoop van Westinghouse is volledig terugbetaald. Dat doet de nettoschuld verder dalen. Over de mogelijke importtarieven maakt Cameco zich voorlopig weinig zorgen, omdat uranium een strategisch belangrijke grondstof is.

Het sentiment ten aanzien van uranium is minder gunstig geworden en dat laat zich ook zien aan de beurskoers van Cameco, die ongeveer een kwart onder de top van december noteert. Toch is er operationeel niets aan de hand, want het orderboek is goed gevuld en ook de contractprijs zit in de lift. De langetermijnvooruitzichten voor uranium blijven uitstekend, met oplopende aanbodtekorten. Cameco is als verticaal geïntegreerde groep, met naast productie ook raffinage en verrijking, goed geplaatst om daarvan te profiteren. De recente correctie is een kans om het aandeel op te pikken. We bekijken een versterking van de positie in de voorbeeldportefeuille.

Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 46,54 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 20,3 miljard dollar

K/w 2024: 100

Verwachte k/w 2025: 41

Koersverschil 12 maanden: +12%

Koersverschil sinds jaarbegin: -9%

Dividendrendement: 0,3%