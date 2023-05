Cameco bevestigt jaarprognoses

Cameco beschikt over een mooie portefeuille langetermijncontracten en het wordt de komende jaren alleen maar beter.

Ondanks de forse dalingen van de olie- en de gasprijs is de uraniumprijs de voorbije maanden stabiel gebleven. Dat komt omdat het grootste deel van de behoefte aan kernbrandstof na 2025 nog niet is vastgelegd in langetermijncontracten. Naast de bestaande kerncentrales zijn er op dit moment 59 nieuwe in aanbouw en de hoeveelheid opgewekte stroom zit in de lift.

Dat is koren op de molen van Cameco, dat over een contractportefeuille van 215 miljoen pond uranium en 70 miljoen kilogram kernbrandstof beschikt. Een deel van die contracten wordt tegen een marktprijs afgesloten en een ander deel is variabel met een maximum- en een minimumprijs. Op die manier profiteert Cameco van prijsstijgingen terwijl de impact van prijsdalingen wordt beperkt.

Cameco verwacht dit jaar tussen 29 en 31 miljoen pond uranium te verkopen. Er zijn met Cigar Lake en McArthur River twee mijnen deels operationeel. Cameco hanteert een strikte aanboddiscipline om overschotten te vermijden. De toekomstige productiecapaciteit en output zal worden bepaald op basis van de vraag en dus de afgesloten contracten. De output wordt dit jaar geschat op 20,3 miljoen pond. Cameco zal dus uit de voorraden moeten putten of 9 tot 11 miljoen pond uranium op de markt aankopen. In het eerste kwartaal produceerde de groep 4,5 miljoen pond uranium, een flinke vooruitgang tegenover de 1,9 miljoen pond een jaar eerder. Intussen komt ook het uranium van jointventurepartner Inkaï uit Kazachstan binnen. In april ging het om 1,3 miljoen pond.

Het verkoopvolume bedroeg 9,7 miljoen pond of 64 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De gemiddelde ontvangen prijs in het uraniumsegment steeg met 11 procent naar 60,98 Canadese dollar per pond. In het brandstofsegment bedroeg de klim 9 procent. Een combinatie van hogere verkoopvolumes en hogere prijzen leidde tot een omzet van 687 miljoen Canadese dollar, 72,6 procent meer dan een jaar eerder. De aangepaste nettowinst bedroeg 115 miljoen Canadese dollar of 0,27 dollar per aandeel tegenover 17 miljoen Canadese dollar of 0,04 dollar een jaar eerder. De operationele kasstroom steeg met een kwart naar 215 miljoen Canadese dollar. Cameco mikt voor het volledige boekjaar op een omzet tussen 2,22 en 2,37 miljard Canadese dollar.

Na het eerste kwartaal beschikte Cameco over 2,5 miljard Canadese dollar aan cash en verkoopbare activa. Die wordt aangevuld met een kredietlijn van 1 miljard Canadese dollar. Daar tegenover staat een schuld van 997 miljoen Canadese dollar. Die cijfers zijn zonder de financiering van het overgenomen deel van Westinghouse. Momenteel verzamelt Cameco de dertig vergunningen en goedkeuringen die nodig zijn om de overname af te ronden.

Cameco ontving op 26 april 79 miljoen Amerikaanse dollar aan dividenden afkomstig van Inkaï. De Canadese belastingautoriteit betaalde op 12 april 86 miljoen Canadese dollar terug in het kader van de gerechtelijke uitspraak in het voordeel van Cameco. De groep kreeg ook de terugbetaling van 211 miljoen Canadese dollar aan kredietbrieven toegezegd.

Conclusie

Cameco heeft het jaar goed ingezet en de prognoses voor het volledige boekjaar bevestigd. De activiteit in de contractmarkt trekt verder aan, maar de echte tekorten komen pas na 2025. Cameco beschikt over een mooie portefeuille langetermijncontracten en het wordt de komende jaren alleen maar beter. De grootste troef is de verticale integratie van het bedrijf met zowel mijnbouw, conversie, raffinage als infrastructuur. Cameco noteert tegen 23 keer de verwachte winst van volgend jaar en blijft koopwaardig.





Advies: koopwaardig

Risico: gemiddeld

Rating: 1B

Koers: 27,62 dollar

Ticker: CCJ US

ISIN-code: CA13321L1085

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 11,9 miljard dollar

K/w 2022: 84

Verwachte k/w 2023: 37

Koersverschil 12 maanden: +4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +20%

Dividendrendement: 0,3%