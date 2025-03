Broadcom zorgt voor opluchting

Broadcom is vrij pittig gewaardeerd, maar gezien de hoge groei, de aandeelhoudersvergoedingen en het vooruitzicht op nieuwe klanten komt het bedrijf daar voorlopig mee weg.

Het sentiment rond artificiële intelligentie (AI) viel de jongste tijd wat tegen met negatieve reacties op de cijfers van Nvidia en Marvel. Het kwartaalrapport van Broadcom zorgde voor opluchting, want de omzet van de halfgeleider- en softwaregroep groeide in de drie maanden tot 2 februari met een kwart naar 14,9 miljard dollar. Dat was boven de verwachte 14,6 miljard dollar. Ook de winst per aandeel kwam met 1,6 dollar boven de prognose van 1,5 dollar uit.

De omzet van de halfgeleiderafdeling klom met 11 procent op jaarbasis, maar het onderdeel voor AI-chips liet een groei met 77 procent optekenen naar 4,1 miljard dollar. Dat cijfer zal in het lopende kwartaal toenemen tot 4,4 miljard dollar.

Broadcom heeft grote klanten als Alphabet, Meta, Amazon en de TikTok-eigenaar ByteDance. Die zoeken naar alternatieven om het monopolie van Nvidia in AI-chips te omzeilen. Broadcom produceert AI-chips op maat. Die zijn efficiënter in stroomverbruik en vaak goedkoper dan de GPU-chips van Nvidia. Broadcom onderhandelt naar verluidt met OpenAI en Apple voor het ontwerpen van AI-chips.

De omzet van de afdeling infrastructuursoftware groeide met 47 procent naar 6,7 miljard dollar. Na de overname van VMware beschikt Broadcom over een sterke marktpositie in virtuele netwerken, cloudcomputing en gegevensopslag.

De omzet zou in het lopende kwartaal stabiel blijven op 14,9 miljard dollar. De marge op de bedrijfswinst zou licht dalen van 68 naar 66 procent.

Een aandachtspunt is de hoge blootstelling aan China, dat voor ongeveer een vijfde van de omzet instaat. Een tarievenoorlog zou slecht nieuws zijn.

Conclusie

Broadcom noteert tegen 29 keer de winst van het lopende boekjaar. Dat is vrij pittig, maar gezien de hoge groei, de aandeelhoudersvergoedingen en het vooruitzicht op nieuwe klanten komt het bedrijf daar voorlopig mee weg. Vandaar het neutrale advies.



