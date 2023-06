BP is een heel goedkope oliemajor

Op langere termijn zijn de vraag- en aanbodfundamenten voor olie en gas bijzonder gunstig.

Ondanks de hoge energieprijzen in 2022 sloot BP het jaar met een nettoverlies af. Dat kwam door een afboeking van meer dan 20 miljard dollar op de participatie in het Russische Rosneft. Daarnaast kwam de Britse overheid met een extra taks van 25 procent op alle olie- en gaswinsten die in het Britse deel van de Noordzee worden gerealiseerd. Sinds de invoering van de taks betaalde BP al bijna 1 miljard dollar.

BP investeert nog altijd in olie en gas, maar niet meer om de productie te laten groeien. De output zal de komende jaren licht dalen, maar BP wil dat compenseren door kostenbesparingen en hogere prijzen. De Britse energiegroep investeert ook in laadstations, biobrandstoffen, windmolenparken en waterstof en onderscheidt zich daarmee van Amerikaanse sectorgenoten als Chevron en Exxon.

BP realiseerde in het eerste kwartaal een onderliggende winst (voor voorraadwijzigingen) van net geen 5 miljard dollar. Dat is lager dan de 6,2 miljard van een jaar eerder, maar wel flink boven de consensus van 4,3 miljard. De lagere prijzen en raffinagemarges werden gecompenseerd door een sterke prestatie van de handelsdivisie.

Ondanks de schadevergoedingen die BP sinds 2010 moest betalen als gevolg van de olieramp in de Golf van Mexico hebben de Britten hun balans op orde. De schuld werd afgebouwd naar 21,2 miljard dollar of minder dan 0,5 keer de ebitda. Naast het dividend besteedt BP minstens 60 procent van de vrije kasstromen aan de inkoop van eigen aandelen. In het eerste kwartaal ging het om 2,75 miljard dollar. De voorbije twee jaar daalde het aantal uitstaande aandelen met 13 procent.

Conclusie

Er zijn op korte termijn verschillende scenario’s denkbaar waarbij de energieprijzen nog wat verder kunnen dalen. Maar op langere termijn zijn de vraag- en aanbodfundamenten voor olie en gas bijzonder gunstig. BP noteert tegen minder dan 6 keer de verwachte winst en 5 keer de verwachte kasstromen. Dat is tot 60 procent goedkoper dan de Amerikaanse sectorgenoten, die ook niet overdreven duur zijn. BP is koopwaardig.

Verschenen op trends.be/beleggen op 8 juni