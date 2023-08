Bodem bereikt volgens Besi

Volgens Besi heeft de markt voor assemblagemachines in het tweede kwartaal de bodem bereikt. Dat betekent niet dat de omzet per direct weer fors zal stijgen. Besi zag zijn omzet in het tweede kwartaal afnemen met 24,1 procent op jaarbasis. Op kwartaalbasis was er wel een vooruitgang met 21,8 procent. Het aantal nieuwe bestellingen (112,6 miljoen euro) lag 26,5 procent onder het niveau van een jaar eerder, terwijl ze ook tegenover het eerste kwartaal verder daalden (-20,7%). Besi verwacht voor het derde kwartaal een omzetdaling met 20 tot 30 procent tegenover hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het vierde kwartaal zou dan weer beter worden, onder meer dankzij een gunstiger vergelijkingsbasis.

De omzet uit China klom in de eerste jaarhelft met 11,4 procent. Toch is van een fors herstel nog geen sprake. Het goede nieuws is dat, ondanks de lagere omzet, de marges er toch op vooruitgaan. Zo klom de brutomarge in het tweede kwartaal naar 65,6 procent. Dat was 1,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal en liefst 4,6 procent boven het niveau van een jaar eerder. De stijging was te danken aan een betere productmix, een gunstiger wisselkoersevolutie en een betere kostencontrole.

De technologie van hybrid bonding is cruciaal in het toekomstige groeipad van Besi. Ze is ontwikkeld in samenwerking met het Amerikaanse Applied Materials, omdat de klassieke technologie van wire bonding minder geschikt is voor de recentste types hoogwaardige halfgeleiders. Bij hybrid bonding worden meerdere geïntegreerde circuits direct aan elkaar gekoppeld en gestapeld. Daarmee kunnen verschillende types chips met elkaar worden verbonden, wat efficiënter is. Op dit moment is het aandeel van hybrid bonding in de omzet van Besi nog verwaarloosbaar. De activiteit rond de nieuwe technologie trok in de eerste jaarhelft wel aan. Hoe dan ook zal Besi de komende jaren de productiecapaciteit voor hybrid-bondingsystemen flink moeten opschalen.





Conclusie

De voorbije twaalf maanden is de koers van Besi ruim verdubbeld, in een periode dat de sector met tegenwind af te rekenen had. Een cyclische bodem wordt niet noodzakelijk gevolgd door een fors winstherstel, en al zeker niet indien er een globale recessie aankomt. Dat is nog steeds mogelijk. Om die redenen gaan we niet verder dan een ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 103,85 euro

Ticker: BESI NA

ISIN-code: NL0012866412

Markt: Euronext Amsterdam

Beurskapitalisatie: 8,43 miljard euro

K/w 2022: 44

Verwachte k/w 2023: 48

Koersverschil 12 maanden: +124%

Koersverschil sinds jaarbegin: +84%

Dividendrendement: 2,7%