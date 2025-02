Bij Nvidia is DeepSeek alweer vergeten

Nvidia krabbelde overeind na de scherpe koersval van eind januari. Nu is het de vraag of de resultaten het aandeel weer naar nieuwe recordhoogtes kunnen stuwen.

Nvidia ontgoochelt zelden met zijn kwartaalcijfers, en dat was ook nu niet het geval. De paniek die de Chinese AI-start-up DeepSeek even veroorzaakte, is gaan liggen. Het aandeel heeft het grootste dagverlies ooit bijna helemaal weer goedgemaakt. Dat neemt niet weg dat er oprechte reden tot bezorgdheid is. Het is onmogelijk dat er geen concurrenten opduiken die bepaalde AI-segmenten beter en goedkoper zullen bedienen.

In het laatste kwartaal van het boekjaar 2025 (afsluitdatum 26 januari) klom de groepsomzet met 78 procent op jaarbasis tot 39,3 miljard dollar, of bijna 1,2 miljard dollar boven de consensusprognoses. Door kosten verbonden aan de grootschalige lancering van de nieuwe Blackwell-productlijn daalde de brutomarge naar 73 procent, tegenover nog 76 procent een jaar eerder. De nettowinst van 22,9 miljard dollar, of 0,89 dollar per aandeel, lag boven de verwachte 0,85 dollar en 82 procent hoger dan een jaar eerder. Nvidia boekte tussen november en januari een vrije kasstroom van 15,5 miljard dollar. De datacenterdivisie, die zoals gebruikelijk zorgde voor het gros van de omzet (35,6 miljard dollar), groeide met 93 procent. Indrukwekkend, maar de voorbije kwartalen was de groei van de afdeling minstens verdubbeld. Microsoft, Amazon, Meta en Google zorgen samen voor de helft van de omzet.

De groei wordt gedragen door de nieuwe generatie Blackwell-chips die gebruikt worden voor het trainen van AI-taalmodellen. De omzet uit Blackwell bedroeg 11 miljard dollar, of 31 procent van het datacentersegment. Toch is de toepassing van de Blackwell-chips niet beperkt tot cloudspelers en AI-taalmodellen alleen. Het groeipotentieel zit vooral in industriële toepassingen zoals zelfrijdende voertuigen en robotica. Ook de biotechsector gebruikt AI-chips voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. De veel kleinere gamingafdeling liet het in het vierde kwartaal wat afweten, met een omzetdaling van 11 procent naar 2,5 miljard dollar. Dat komt doordat de nieuwste generatie gamingchips, die ook op de Blackwell-architectuur zijn gebaseerd, niet snel genoeg geleverd kan worden.

Over het hele boekjaar bedroeg de groepsomzet 130,5 miljard dollar, of 114 procent meer dan in het boekjaar 2024. De nettowinst steeg tot 72,9 miljard dollar, of 2,94 dollar per aandeel (+147%). Nvidia mikt voor het eerste kwartaal op een omzet van 43 miljard dollar, boven de verwachte 42,1 miljard. De brutomarge zal op korte termijn nog verder dalen richting 70,5 à 71 procent, maar in de tweede jaarhelft zal de winst weer stijgen.

Er is nog onzekerheid over invoertarieven op chips die de Verenigde Staten binnenkomen. Nvidia laat de meeste van zijn chips produceren bij TSMC en Samsung. Het is ook nog onduidelijk hoe ver de beperkingen voor leveringen aan China zullen gaan. Het aandeel van China in de groepsomzet is vorig jaar gedaald van 21 naar 13 procent. Over het hele boekjaar 2025 realiseerde Nvidia een vrije kasstroom van 60,7 miljard dollar. De cashpositie bedroeg eind januari 43,2 miljard dollar en de langetermijnschuld (exclusief leasingschulden) blijft beperkt tot 8,5 miljard dollar. Er is een symbolisch dividend van 0,01 dollar per kwartaal, wat een rendement van 0,03 procent oplevert.

Conclusie

Nvidia krabbelde overeind na de koersval van eind januari. Nu is het de vraag of de resultaten het aandeel weer naar nieuwe recordhoogtes kunnen stuwen. Op basis van de consensusprognose van het boekjaar 2026 noteert Nvidia tegen 30 keer de verwachte winst. Op korte termijn moeten beleggers wel rekening houden met dalende groeicijfers en lagere marges. Daarom verhogen we het advies nog niet.



