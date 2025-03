Bescherm uw winst op Rheinmetall met opties

Wie had vijf jaar geleden gedacht dat het aandeel van Rheinmetall vandaag bijna 2.400 procent hoger zou noteren? De afgelopen twaalf maanden dikte de koers alweer aan met bijna 200 procent aan. De stijging sinds begin dit jaar bedraagt meer dan 120 procent.

Vorig jaar namen we onrechtstreeks een positie in Rheinmetall in de vorm van een calloptie, een goedkoop alternatief voor het aandeel. We kochten de call december 2024 met uitoefenprijs 400 euro. Dat was een schot in de roos. Maar vandaag staan we weer op een punt dat een omzichtige belegger zich kan afvragen of de bomen niet al te ver in de hemel zijn gegroeid. Het wordt dus stilaan zaak onze megawinsten op Rheinmetall te beschermen.

Er zou een technische correctie op gang kunnen komen, als beleggers hun aanzienlijke winst op het aandeel veilig stellen. Er zou ook een aarzeling kunnen volgen, mocht de Russische president Vladimir Poetin aangeven dat hij de oorlog tegen Oekraïne wil beëindigen. Kortom: een beschermende put kopen, is geen slecht idee. We geven een voorbeeld.

Gekochte put

Koop de put december 2025 met uitoefenprijs 1.300 euro @ 170,27 euro

Met deze putoptie kunnen we de winst van de afgelopen maanden gedeeltelijk vastleggen. Beschouw het contract als een soort verzekering tegen de ongelukken die het aandeel op de beurs zou kunnen overkomen. De koers van Rheinmetall vertegenwoordigt vandaag bijna 49 keer de jaarwinst. Bij zo’n torenhoge waardering mag er niet veel misgaan, of een forse correctie behoort tot de mogelijkheden.

Dit contract laat toe de aandelen te verkopen tegen 1.300 euro. Momenteel staat de beurskoers hoger. We hebben de put 170,27 euro betaald en ontvangen bij de verkoop netto dus slechts 1.129,73 euro per aandeel. Beschouw het als een soort omniumverzekering om uw waardevolle aandeel te beschermen tegen een correctie in de loop van de volgende maanden. Want door de forse koersstijging van de voorbije maanden ligt er pas een stevige steunzone rond 500 euro. Die is niet echt representatief, maar er is niets anders zichtbaar, want onder de huidige koersniveaus gaapt een geweldige kloof.