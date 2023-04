Bescheiden groei voor Netflix

Sinds de bodemkoers van mei vorig jaar is de beurswaarde van Netflix ruim verdubbeld, maar het aandeel noteert nog bijna de helft onder de topkoers van eind 2021. De markt hecht vooral belang aan de evolutie van het aantal abonnees. Netflix kreeg er in het eerste kwartaal 1,75 miljoen betalende klanten bij (+4,9%). Dat is beter dan in dezelfde periode vorig jaar (-200.000), maar iets onder de verwachte 2,1 miljoen. De omzet dikte met 3,7 procent aan naar 8,16 miljard dollar, een fractie onder de consensusprognose. Het streamingbedrijf scoorde beter op het gebied van de operationele winst (1,7 miljard). De operationele marge daalde van 25 procent naar 21 procent, voornamelijk door valuta-effecten, maar lag wel boven de verwachte 20,2 procent.

Voor het tweede kwartaal wordt een gelijkaardig groeicijfer verwacht (+3%) en een lichte daling van de operationele marge. De consensusschatting voor het volledige boekjaar gaat uit van een omzetgroei van 7,5 procent. De strengere aanpak rond het delen van paswoorden wordt in steeds meer landen uitgerold. Netflix hoopt dat zo een deel van de ongeveer 100 miljoen huishoudens die paswoorden delen, een extra abonnement zal nemen. In de landen waar de formule al wordt toegepast, zijn de resultaten wisselend. De echte test komt wanneer de beperkingen komend kwartaal ook in de Verenigde Staten worden toegepast.

Door lagere uitgaven steeg de vrije kasstroom naar 2,1 miljard dollar, tegenover 800 miljoen een jaar eerder. Netflix verhoogde de kasstroomprognose voor het volledige boekjaar naar 3,5 miljard dollar. Daardoor komt ruimte vrij om de inkoop van eigen aandelen op te trekken. Netflix kocht in het eerste kwartaal voor 400 miljoen dollar eigen aandelen in. De nettoschuld bedraagt 6,7 miljard dollar, of 1,1 keer de bedrijfswinst.

Conclusie

Netflix is winstgevend, realiseert positieve vrije kasstromen, heeft zijn schulden onder controle en trekt de inkopen van eigen aandelen op. Van die combinatie kunnen de meeste concurrenten alleen maar dromen. Veel goed nieuws zit al in de koers, en de omzetgroei en de marges zijn te laag om tegen 30 keer de verwachte winst nog een koopadvies te verantwoorden.





Advies: houden

Risico: gemiddeld

Rating: 2B

Koers: 327,98 dollar

Ticker: NFLX US

ISIN-code: US64110L1061

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 146 miljard dollar

K/w 2022: 33

Verwachte k/w 2023: 29

Koersverschil 12 maanden: +48%

Koersverschil sinds jaarbegin: +9%

Dividendrendement: –